655 CSGT toàn quốc tăng cường về Hà Nội bảo vệ diễu binh, diễu hành A80

Sáng 23.8, Phòng CSGT Công an Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận 655 cán bộ, chiến sĩ và 20 xe ô tô, 44 xe mô tô dẫn đoàn từ Phòng CSGT Công an 33 tỉnh, thành tăng cường về Hà Nội để phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80).

Lực lượng CSGT toàn quốc được tăng cường hỗ trợ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho sự kiện A80 ẢNH: N.B

Theo Công an Hà Nội, việc chi viện này không chỉ là sự hỗ trợ về lực lượng, mà còn là sự động viên to lớn, khẳng định trách nhiệm chung tay góp phần để Hà Nội tổ chức thành công sự kiện A80.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), khẳng định lực lượng CSGT có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối cho A80.

Do đó, đại tá Huy đề nghị các cán bộ, chiến sĩ được tăng cường nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chế độ điều lệnh, quy trình công tác, có thái độ, tác phong ứng xử văn hóa, chuẩn mực với người tham gia giao thông và bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT Thủ đô.

Đại tá Phạm Quang Huy (phải) động viên lực lượng CSGT tăng cường cho Hà Nội ẢNH: N.B

Đồng thời, Cục phó Cục CSGT đề nghị Phòng CSGT Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục CSGT tăng cường quản lý cán bộ, bố trí lực lượng, phương tiện triển khai các hoạt động nghiệp vụ thực hiện hiệu quả phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô.

Bên cạnh nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, CSGT còn trực tiếp thực hiện dẫn đoàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn đại biểu trong nước, quốc tế và tham gia vào các khối diễu binh, diễu hành.

Đại tá Phạm Quang Huy yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, xử lý linh hoạt mọi tình huống, góp phần để lễ kỷ niệm diễn ra trang nghiêm, an toàn, thành công tốt đẹp.

Hơn 60 xe đặc chủng cũng được huy động làm nhiệm vụ lần này ẢNH: N.B

Công an Hà Nội cho hay, sự kiện A80 được tổ chức với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt quan trọng thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế và đồng bào cả nước.

Do đó, những ngày này, yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho các hoạt động lễ hội, diễu binh, diễu hành, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân, du khách trong và ngoài nước đặt ra hết sức nặng nề. Do đó, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải có sự quyết tâm cao, lực lượng hùng hậu và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, góp phần trực tiếp vào thành công chung của sự kiện.

Công an Hà Nội yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật, kỷ cương công tác, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện, hoạt động tại lễ kỷ niệm.