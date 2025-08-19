Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cục CSGT công bố phương án phân luồng giao thông phục vụ A80

Trần Cường
Trần Cường
19/08/2025 12:10 GMT+7

Để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80), Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã có thông báo phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện hướng về Hà Nội.

Theo đó, khung giờ hạn chế phương tiện giao thông đường bộ hoạt động theo chiều đường hướng về Hà Nội gồm: từ 15 giờ ngày 21.8 đến 5 giờ ngày 22.8; từ 15 giờ ngày 24.8 đến 5 giờ ngày 25.8; từ 15 giờ ngày 27.8 đến 5 giờ ngày 28.8; từ 16 giờ ngày 29.8 đến 17 giờ ngày 30.8 và từ 16 giờ ngày 1.9 đến 17 giờ ngày 2.9.

Cục CSGT công bố phương án phân luồng giao thông phục vụ A80- Ảnh 1.

Cục CSGT sẽ hạn chế phương tiện hướng về Hà Nội trong dịp đại lễ A80

ẢNH: ANH TUÂN

Các loại xe bị hạn chế gồm: xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại 45 chỗ trở lên (trừ xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

Các tuyến đường hạn chế phương tiện

Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đoạn từ nút giao Thường Tín (Km192+300, xã Hồng Vân, Hà Nội).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn từ nút giao Yên Mỹ (Km 21+500).

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn từ nút giao Vạn Xuân (giao với QL3 tại Km40+700) đến nút giao với QL18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai từ nút giao Bình Xuyên - IC3 (nút giao CT05 với tỉnh lộ 310B tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

QL1A từ nút giao đường Phan Trọng Tuệ (tỉnh lộ 70A) - Ngọc Hồi (QL1A); QL1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Km152+600 QL1A).

QL2 từ nút giao QL2 - đường Võ Văn Kiệt.

QL3 từ Trung đoàn Cảnh sát kỵ binh (P.Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) - ngã ba đường Cách mạng Tháng Tám giao QL3 - ngã tư Nam Tiến (từ Km46+650 đến Km41+900) - đường Trần Nguyên Hãn (P.Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) - đến nút giao Vạn Xuân.

QL5 từ nút giao Cầu Chui (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ).

QL6 từ nút giao với đường Hòa Lạc - Hòa Bình (Km65+100 QL6).

QL21A đoạn từ nút giao với QL32 đến ngã tư Chợ Bến (nút giao QL21A với đường Hồ Chí Minh).

QL18 đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Khám phá thêm chủ đề

Quốc khánh phân luồng giao thông A80 A80 giao thông 80 năm Quốc khánh 2.9
