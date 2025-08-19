Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh

Đắk Lắk: Khởi động dự án cảng Bãi Gốc và 2 khu công nghiệp

Sáng 19.8, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng cảng Bãi Gốc, dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Tâm - giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên.

Dự án đầu tư xây dựng cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (xã Hòa Tâm, TX.Đông Hòa cũ) được chia làm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỉ đồng. Dự án có quy mô diện tích vùng đất là 156 ha và vùng nước 214 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 24.000 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao quyết định chủ trương đầu tư cho dự án cảng Bãi Gốc và KCN Hòa Tâm cho ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1 có quy mô sử dụng đất gần 492 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.188 tỉ đồng, nhà đầu tư là Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Hòa Tâm (thuộc Tập đoàn Hòa Phát).

Ảnh phối cảnh dự án cảng Bãi Gốc và KCN Hòa Tâm ẢNH: TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Cùng thời điểm, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Tập đoàn N&G tổ chức lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN công nghệ cao Phú Yên tại P.Hòa Hiệp (P.Hòa Hiệp Bắc, TX.Đông Hòa, Phú Yên cũ).

Lễ khởi động KCN công nghệ cao Phú Yên ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Dự án có quy mô diện tích đất khoảng 251,6 ha, tổng vốn đầu tư 2.369 tỉ đồng.

Gia Lai: Bứt phá với các dự án hạ tầng giao thông và công nghiệp

Sáng 19.8, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt khởi công, khánh thành 8 công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai).

Khi dự án hoàn thành, Cảng hàng không Phù Cát sẽ đủ năng lực đón các loại tàu bay Code C (A320, A321) và cả Code E khi có nhu cầu. Công suất dự kiến đạt 5 triệu hành khách/năm vào 2030 và hướng tới 7 triệu hành khách/năm vào 2050.

Trong ngày, Gia Lai khánh thành tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong (dài gần 18 km, vốn đầu tư hơn 791 tỉ đồng). Một dự án giao thông quan trọng khác là tuyến đường kết nối từ ĐT.638 đến ĐT.639 (dài 19,2 km, vốn đầu tư hơn 818 tỉ đồng).

Song song với hạ tầng giao thông, Gia Lai cũng khởi công nhiều dự án công nghiệp trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn dự lễ khởi công Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 với vốn đầu tư hơn 4.500 tỉ đồng (trong tổng dự án 8.300 tỉ đồng). Khu công nghiệp này có diện tích 437 ha, nằm ở vị trí chiến lược kết nối cảng biển, sân bay và cao tốc. Đây được định hướng là "cực tăng trưởng công nghiệp" mới của Gia Lai.

Khởi công Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 (Gia Lai) ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai còn khởi công Nhà máy VinaNutrifood Bình Định với vốn gần 500 tỉ đồng. Nhà máy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain trong quản lý vùng nguyên liệu, bao tiêu hơn 2.500 ha cây trồng đặc sản như xoài, dứa, dừa, sâm bố chính, cà gai leo...

Song song, ba cụm công nghiệp gồm Bình Thành, Cát Hiệp và Cát Hanh cũng được khởi công, với tổng vốn hơn 1.000 tỉ đồng.

Cầu Rạch Miễu 2 nối đôi bờ sông Tiền

Sáng 19.8, tại Đồng Tháp, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành, đưa vào khai thác công trình cầu Rạch Miễu 2. Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND hai tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, đại diện các sở, ngành cùng đông đảo người dân địa phương cùng tham dự lễ.

Đây là dự án giao thông trọng điểm, kết nối hai bờ sông Tiền, trước đây là tỉnh Tiền Giang – Bến Tre (nay là Đồng Tháp và Vĩnh Long).

Dự án cầu Rạch Miễu 2 được khởi công ngày 29.3.2022, với tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Công trình có quy mô lớn, gồm tuyến cầu dài khoảng 17,6 km, trong đó cầu chính vượt sông Tiền là cầu dây văng, bảo đảm khổ thông thuyền hiện đại, mặt cắt ngang đáp ứng 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Cầu Rạch Miễu 2 kết nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp ẢNH: THANH QUÂN

Cầu Rạch Miễu 2 đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm trên cầu Rạch Miễu hiện hữu, phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp. Công trình còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng ĐBSCL, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, giảm tai nạn, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM đến các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.

Tây Ninh khởi công 3 dự án gần 100.000 tỉ đồng

Ngày 19.8, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp các doanh nghiệp chủ đầu tư tổ chức khởi công 3 dự án quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư gần 100 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: BẮC BÌNH

Ba dự án được khởi công gồm: KCN Bình Hòa Nam 1, Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (Vinhomes Cần Giuộc) và Dự án xây dựng đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E (trục động lực TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp).

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết KCN Bình Hòa Nam 1 có diện tích hơn 322 ha, vốn đầu tư hơn 3.900 tỉ đồng, định hướng trở thành KCN tổng hợp đa ngành, ưu tiên công nghệ cao và thân thiện môi trường. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho 15.000 - 23.000 lao động.

Mô hình thiết kế xây dựng KCN Bình Hòa Nam 1 ẢNH: CĐT

Dự án Khu đô thị Vinhomes Cần Giuộc - Vinhomes Phước Vĩnh Tây có quy mô hơn 1.090 ha, vốn đầu tư khoảng 90.000 tỉ đồng. Dự án chia thành 3 phân khu, cung cấp hơn 15.000 lô đất thấp tầng, gần 13.500 căn hộ xã hội và 2.370 căn tái định cư.

Dự án đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E có tổng vốn hơn 3.040 tỉ đồng, là tuyến đường có vai trò chiến lược trong kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp; trong đó hợp phần 1 mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, vốn 1.433 tỉ đồng. Riêng năm 2025, tỉnh đã bố trí 200 tỉ đồng để triển khai.