Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tri ân 2 hộ dân hiến đất xây trụ sở

Ngày 15.8, gia đình ông Ăm Báp và gia đình ông Hồ Văn Xiêng (người dân tộc Vân Kiều, ở thôn Proi Xy, xã A Dơi, H.Hướng Hóa, Quảng Trị cũ; nay thuộc xã A Dơi, Quảng Trị) cho biết họ hết sức xúc động khi thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đến tận nhà thăm, tặng quà hôm 14.8.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm đến thăm để tri ân 2 gia đình này vì nghĩa cử hiến đất để xây dựng trụ sở công an xã.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải qua), thăm, tặng quà gia đình ông Ăm Báp ẢNH: THANH LỘC

Tại cuộc gặp, thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm ân cần trò chuyện, thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các hộ gia đình, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung của cộng đồng. Việc hiến đất đã góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất cho Công an xã A Dơi sau khi sáp nhập, giúp đơn vị nhanh chóng ổn định nơi làm việc, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân và bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Ông Hồ Văn Xiêng vui mừng khi đón Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tại nhà ẢNH: THANH LỘC

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định, nghĩa cử của các gia đình là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân, là tấm gương sáng để cộng đồng noi theo. Ông chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương A Dơi ngày càng giàu đẹp.

Món quà được trao tận tay các hộ gia đình chứa đựng tình cảm, sự trân trọng và lời tri ân sâu sắc của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đối với những đóng góp thầm lặng mà ý nghĩa của người dân vùng cao.