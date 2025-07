Cần Thơ có gần 7.000 thành viên bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

Ngày 28.7, tại ĐH Cần Thơ, UBND TP.Cần Thơ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), đánh giá kết quả 20 năm công tác tổ chức ngày hội trên địa bàn (2005 - 2025).

Các chiến sĩ Công an TP.Cần Thơ tham gia Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ẢNH: THANH DUY

Theo Công an TP.Cần Thơ, 20 năm qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội. Đến nay, ngày hội đã thực sự đi vào đời sống.

Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" đã tổ chức được 926 lần với hơn 93.000 lượt người tham dự, ghi nhận hơn 14.000 ý kiến đóng góp của nhân dân. Công an TP.Cần Thơ cũng đang triển khai thực hiện 96 mô hình dân vận khéo, 129 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có hiệu quả.

20 năm nhìn lại, ngày toàn dân bảo vệ ANTQ còn gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động và phong trào thi đua khác ở địa phương, như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa nhà tạm - nhà dột nát, giảm nghèo bền vững... Bên cạnh đó, ghi dấu ấn về việc phối hợp tổ chức các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa, nhân văn. Nổi bật là xây mới, sửa chữa 10.000 căn nhà đại đoàn kết; 3.000 căn nhà tình thương, nghĩa tình đồng đội; và hàng ngàn phần quà cho gia đình chính sách, người tù tha, tù treo, hoàn lương…

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở tại TP.Cần Thơ có 1.888 tổ với 6.784 thành viên ẢNH: THANH DUY

Đáng chú ý, đến ngày 1.7, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở (ấp, khu vực) tại TP.Cần Thơ tăng lên 1.888 tổ với 6.784 thành viên. Trong đó, Cần Thơ (cũ) 599 tổ với 2.796 thành viên, Hậu Giang (cũ) 525 tổ với 1.715 thành viên, Sóc Trăng (cũ) 764 tổ với 2.273 thành viên. Sự phát triển, phủ sóng của lực lượng này sẽ tăng cường nâng cao nhận thức cho người dân trong vấn đề phòng ngừa tội phạm thời gian tới.

Bởi, đây là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực hỗ trợ công an cấp xã thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ như nắm tình hình về ANTT, PCCC, quản lý hành chính về trật tự xã hội... Đồng thời, phối hợp cùng chính quyền địa phương hòa giải kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, không để hình thành điểm nóng gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, phát biểu tại ngày hội ẢNH: THANH DUY

Tại ngày hội, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, đánh giá cao kết quả 20 năm thực hiện ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố. Nhằm nối tiếp thành tựu đã có, ông kêu gọi sinh viên và người dân tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của công dân thông qua việc mạnh dạn, tích cực tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, nêu cao ý thức tự giác thực hiện để nhân dân noi theo, nhằm xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân.