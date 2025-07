Phát huy cách làm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 25.7, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh Đồng Nai tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai (phường Bình Lộc sáp nhập từ phường Suối Tre, xã Bình Lộc và xã Xuân Thiện, TP.Long Khánh, Đồng Nai cũ).

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

ẢNH: LÊ LÂM

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai nói chung, phường Bình Lộc nói riêng đã đạt được; đồng thời biểu dương lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động sự tham gia tích cực, trách nhiệm của hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo thứ trưởng Phạm Thế Tùng, kết quả trên đã góp phần quan trọng xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc, tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai và phường Bình Lộc tiếp tục phát huy cao độ những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Dịp này, lãnh đạo các cấp đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Bộ Công an trao tặng 20 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Lộc.