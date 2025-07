Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả khi gắn bó với nhân dân

Đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (sáp nhập 6 phường của TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ) có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) VN; ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại ngày hội, bà Hà Thị Nga, khẳng định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chính là nền tảng then chốt, yếu tố quyết định để giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ VN, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN tặng hoa chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: QUẾ HÀ

Bà Nga nhấn mạnh, sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Song, cũng đối mặt với nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm và tệ nạn xã hội. Do đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần phải được nâng lên tầm cao mới, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân và xuất phát từ nhân dân.

Ghi nhận các kết quả đạt được trong phong trào của P.Phan Thiết, bà Hà Thị Nga biểu dương sự chủ động, sáng tạo của địa phương trong việc triển khai phong trào với nhiều mô hình hiệu quả như tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự.

Đại diện Bộ Công an chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng ẢNH QUẾ HÀ

Công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới, gần gũi với người dân, phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, P.Phan Thiết đã điều tra, làm rõ 24/24 vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa 12 tụ điểm cờ bạc, không để hình thành băng nhóm tội phạm có tổ chức hay hoạt động "tín dụng đen", tạo môi trường an ninh ổn định cho phát triển.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Hoài Anh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chúc mừng ngày hội ẢNH: QUẾ HÀ

"Đây là minh chứng cho sự gắn bó chặt chẽ giữa nhân dân và lực lượng công an, thể hiện rõ nét tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN cho rằng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chỉ phát huy hiệu quả khi thực sự xuất phát từ nhân dân, gắn bó mật thiết với đời sống, lợi ích của người dân. Do vậy, P.Phan Thiết nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung cần tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm, ý thức tự giác tham gia bảo vệ an ninh trật tự của mỗi người dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở P.Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

Bà Hà Thị Nga cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền Lâm Đồng tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức phong trào phù hợp thực tiễn; kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực. Đối với lực lượng công an, cần phát huy vai trò nòng cốt, chủ động bám sát cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, lấy dân làm gốc.

"Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của P.Phan Thiết sẽ ngày càng lớn mạnh và có chiều sâu, góp phần giữ vững an chính trị, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.