Công an TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự

Tại tượng đài, quảng trường 29.3 (đường 2.9, P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng), UBND P.Hòa Cường công bố quyết định thành lập 160 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 512 thành viên, được tổ chức theo mô hình mới, trên cơ sở rà soát, kiện toàn các tổ dân phố.

Đây là lực lượng nòng cốt hỗ trợ trực tiếp cho công an phường trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại khu dân cư.

Lực lượng P.Hòa Cường ra quân đảm bảo an ninh trật tự ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch UBND P.Hòa Cường, cho biết việc ra mắt, đưa vào hoạt động lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở là kết quả của quá trình khẩn trương tổ chức lại bộ máy chính quyền 2 cấp sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Thượng tá Huỳnh Mến, Trưởng công an P.Hòa Cường cho biết công an phường sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, thống nhất phân công địa bàn rõ ràng, hướng dẫn về nghiệp vụ, quyền hạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công an xã Tam Mỹ và lực lượng an ninh trật tự cơ sở ra quân trấn áp tội phạm ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tại xã Tam Mỹ (TP.Đà Nẵng), Công an xã Tam Mỹ cũng tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ lớn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2025.

Trong đó, lực lượng công an phối hợp các địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến người dân, lấy phòng ngừa là chính, chủ động bám sát địa bàn, rà soát đối tượng…

Tại P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng), Công an phường cũng tổ chức ra quân trấn áp tội phạm, đồng thời dâng hương tại Tượng đài Mẹ Nhu, Nhà lưu niệm chiến công Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê.

Công an P.Thanh Khê dâng hương tại Nhà lưu niệm chiến công Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê ẢNH: NGUYỄN TÚ

Công an TP.Đà Nẵng cho biết thêm, trong 6 tháng đầu năm 2025, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật, đạt tỷ lệ cao trong điều tra, phá án, trong đó tội phạm về trật tự xã hội đạt tỷ lệ 82,6%.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết từ ngày 1.7 triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các đơn vị công an đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hiệu quả công việc, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, gián đoạn thông tin, bảo đảm các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, thuận lợi.

Tỷ lệ tội phạm được giảm, củng cố niềm tin nhân dân vào lực lượng công an. Trong 6 tháng cuối năm, mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2024.

Đối với công an cấp xã cần tăng cường quản lý địa bàn, phát hiện kịp thời vi phạm, phát huy vai trò cảnh sát khu vực, lực lượng trật tự, hình sự…