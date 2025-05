Công an TP.Đà Nẵng 'trải quân' trấn áp tội phạm dịp pháo hoa quốc tế

Ngày 24.5, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng khai giảng lớp tập huấn điều khiển xuồng máy cho cán bộ, chiến sĩ đã có chứng chỉ nhằm phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ (CNCH) năm 2025.

Lớp tập huấn kéo dài đến ngày 26.5, trang bị cho học viên kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa, cấu tạo và cách vận hành xuồng máy, xử lý sự cố khi di chuyển trên sông nước, kỹ năng thao tác CNCH trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Theo thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng CSGT, Trưởng ban tổ chức lớp học, đây là hoạt động quan trọng nhằm chuẩn bị cho các sự kiện lớn sắp diễn ra tại TP.Đà Nẵng, nổi bật là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025.

Tập huấn điều khiển xuồng máy cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Trước đó, chiều 23.5, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng thể đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông, PCCC và CNCH cho DIFF 2025. Kế hoạch chia thành 3 tầng tổ chức với 8 tiểu ban chuyên trách, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và công nghệ.

Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chủ trì hội nghị triển khai công tác bảo đảm an toàn lễ hội pháo hoa ẢNH: HUY ĐẠT

Đáng chú ý, các lực lượng 911, 8394, 6743 tăng tần suất tuần tra tại điểm nóng, bến bãi, tuyến ven sông nhằm ngăn chặn các hành vi như đua xe, gây rối, trộm cắp. Lực lượng PCCC ứng trực 24/24 tại kho chứa pháo, kiểm tra toàn diện khán đài, sân khấu, khách sạn, cơ sở lưu trú.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị ẢNH: HUY ĐAT

Công an TP.Đà Nẵng cũng giám sát chặt hoạt động thiết bị bay drone, triển khai điều tiết giao thông từ xa, đặc biệt tại cầu Rồng, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo... Ngoài ra, Bộ Công an sẽ chi viện thêm lực lượng từ các đơn vị trung ương và phối hợp với quân đội, Công an tỉnh Quảng Nam để đảm bảo an ninh tuyến biển, chống khủng bố.