Công an TP.HCM lập 24 'quả đấm thép' 363 trấn áp tội phạm đường phố

Hơn 6 năm trước lúc mới thành lập, lực lượng 363 ra mắt 7 tổ công tác thì đến nay đã tăng lên 24 tổ với sự tham gia của nhiều lực lượng: hình sự, CSGT, ma túy, cảnh sát cơ động.

Vào tháng 12.2018, Công an TP.HCM thành lập lực lượng 363 (hay còn gọi là Tổ công tác 363) chỉ với 7 tổ tuần tra liên kiểm hỗn hợp, quân số mỗi tổ khi thực hiện nhiệm vụ, gồm 3 CSGT, 6 cảnh sát cơ động, 3 cảnh sát hình sự.

Các lực lượng Công an TP.HCM trong đó có lực lượng 363 ra quân trấn áp tội phạm ẢNH: NGUYỄN ANH

Thời điểm mới ra mắt Tổ công tác 363, đối với công an cấp quận, huyện, TP.Thủ Đức, tùy tình hình thực tế của đơn vị để huy động, hình thành tổ tuần tra hỗn hợp công khai bảo đảm số lượng tối thiểu mỗi tổ là 12 người.

Sau đó, Tổ công tác 363 thuộc Công an TP.HCM tăng lên 10 tổ cấp thành phố nhằm tăng cường bổ sung hoạt động tuần tra liên tục 24/7, không có giờ nghỉ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự cho người dân.

Đến nay, thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về việc sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Công an TP.HCM triển khai kế hoạch kiện toàn, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn TP.HCM.

Từ tháng 3.2025, số Tổ công tác 363 cấp thành phố được tăng từ 10 lên 24 tổ. Đồng thời, triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ đến đường thủy, từ địa bàn cơ sở đến thành phố, đồng thời thành lập thêm 2 tổ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thủy.



Theo Công an TP.HCM, tại cơ sở giao trưởng công an cấp xã căn cứ vào tình hình, đặc điểm, tính chất địa bàn thành lập ít nhất từ 2 tổ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Lực lượng 363 tuần tra cả ngày lẫn đêm

Tất cả các tổ tuần tra kiểm soát đều được trang bị phương tiện kết nối vào hệ thống bản đồ số của Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.HCM để điều phối, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Từ khi hoạt động đến nay, Tổ công tác 363 đã ghi dấu ấn trên khắp các nẻo đường, đặc biệt tại các điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Với lực lượng hùng hậu, Tổ công tác 363 không chỉ tuần tra công khai cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến, khu vực, địa bàn trọng điểm... mà còn linh hoạt xử lý trong nhiều tình huống nhằm phát huy hiệu quả, giải quyết, ngăn ngừa, kéo giảm tội phạm, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn bình yên cho người dân TP.HCM.

Tổ công tác 363 với sự tham gia của nhiều lực lượng: hình sự, CSGT, ma túy, cảnh sát cơ động... ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo Công an TP.HCM, lực lượng 363 Công an TP.HCM có chức năng tuần tra, kiểm soát tại các khu vực, tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự theo kế hoạch, phương án được Ban giám đốc Công an TP.HCM phê duyệt nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trên các tuyến, địa bàn trọng điểm thì nhiệm vụ của lực lượng 363 là kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên đường phố, nơi công cộng, trấn áp tất cả các loại tội phạm.

Trong đó tập trung các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm về ma túy, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người và các hành vi gây mất trật tự nơi công cộng như đua xe...

Hay tổ này cũng có nhiệm vụ tổ chức truy đuổi, khống chế, bắt giữ, áp giải về trụ sở đơn vị và bàn giao cho công an phường tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có dấu hiệu, biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, truy tìm, người bị tạm giữ, tạm giam trốn khỏi nơi giam giữ, phạm nhân trốn trại giam, trại tạm giam. Kiểm tra, kiểm soát hành chính người, phương tiện, đồ vật, tài liệu trong các trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự...

Trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự thì lực này tiến hành ngăn chặn và xử lý.

'Cú đấm thép' mang tên 363

Công an TP.HCM cho biết, Tổ công tác 363 đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong phòng ngừa, răn đe, ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TP.HCM.

Số vụ phạm tội về trật tự xã hội tiếp tục giảm sâu, nhất là án cướp giật tài sản. Số đối tượng bị phát hiện về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ cao, đã kịp thời xử lý nghiêm, đưa các đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy vào cơ sở quản l‎ý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác 363 ở Q.Bình Tân bắt quả tang các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vào tháng 9.2024 ẢNH: CACC

Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội được lực lượng 363 kiểm tra, răn đe.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, khu vực phức tạp về an ninh, trật tự, không để các đối tượng có điều kiện, khả năng hoạt động phạm tội.

Bên cạnh đó, lực lượng 363 còn giúp đỡ nhiều người dân, kịp thời hỗ trợ họ trong những tình huống cần thiết.

Kết quả trên là minh chứng cho bản lĩnh, tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ nhân dân của lực lượng 363, đồng thời cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban giám đốc Công an TP.HCM.

Lực lượng 363 Công an TP.HCM được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả đã phát huy ưu điểm, huy động được cả sức mạnh của quần chúng nhân dân, trở thành "quả đấm thép" trong phòng, chống tội phạm.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, công tác đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn TP.HCM đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi sự nỗ lực, chủ động, hiệu quả của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ, trong đó có lực lượng 363.

Với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy, cùng với ý thức trách nhiệm, sự quyết tâm và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, Giám đốc Công an TP.HCM mong muốn lực lượng 363 tiếp tục nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều thành tích trong công tác, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân TP.HCM.