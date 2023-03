Lực lượng 363 ở TP.HCM kịp ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến

Tối 11.3, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, lực lượng 363 Công an Q.12 phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi gặp "đối thủ" giải quyết mâu thuẫn, qua đó tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra.



Công an thu giữ số hung khí N.A

Cụ thể, 13 thanh thiếu niên bị mời về cơ quan công an để điều tra làm rõ. Theo lời khai ban đầu của những người này, do có mâu thuẫn từ trước nên Phan Văn Anh Q. (17 tuổi) nhắn tin hẹn nhóm của Phan Trung H. (18 tuổi) ra bãi đất trống khu dân cư Tân Nhã Vinh (P.Thới an, Q.12) để nói chuyện.

Tối 11.3, nhóm của Quốc cầm theo hung khí, chạy xe máy đến điểm hẹn. Khi đến địa bàn P.Thới An thì thấy lực lượng tổ tuần tra 363 Công an Q.12 đi làm nhiệm vụ nên bỏ chạy.

Lực lượng chức năng phát hiện tiến hành truy bắt nhóm Quốc, đồng thời thu giữ được 6 cây dao tự chế và 2 cây ba chĩa dài khoảng 2 m.

Theo lời khai ban đầu, số hung khí này được các thanh thiếu niên đặt mua trên mạng. Điều đáng nói ở đây là nhóm này có độ tuổi còn rất trẻ và một số em vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.