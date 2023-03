Cần Thơ: Hai nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 12.3, tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, Công an Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) vừa ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo nhiều hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, khuya 8.3, đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thốt Nốt và Công an P.Trung Kiên tuần tra tại ngã tư Nguyễn Trọng Quyền và tuyến tránh QL91, thuộc P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt. Quá trình tuần tra, lực lượng công an phát hiện 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

2 nhóm thanh thiếu niên bị đưa về cơ quan công an cùng nhiều hung khí tự chế CACC

Ngay trong đêm, 23 thanh thiếu niên của cả 2 nhóm bị Công an Q.Thốt Nốt đưa về trụ sở để làm rõ. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm, như: 3 dao phóng lợn tự chế, 1 ống tuýp sắt, 8 con dao, mã tấu cùng 3 cây chĩa tự chế. Qua test nhanh, phát hiện 3 người trong số này dương tính với chất ma túy.



Bước đầu, 2 nhóm thanh thiếu niên trên khai vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, 2 nhóm thanh thiếu niên khai nhận, vụ việc xuất phát từ việc mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa nhóm của T.Q.D (24 tuổi, ngụ P.Trung Nhứt, Q.Thốt Nốt) với nhóm của Đ.N.T (23 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, Q.Thốt Nốt). Hai nhóm sau đó lên mạng xã hội hẹn ra đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện ngăn chặn kịp thời.

Hiện, vụ việc mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn đang được Công an Q.Thốt Nốt tiếp tục điều tra làm rõ.