Công an TP.Đà Nẵng trấn áp tội phạm đường phố, giữ an toàn cho du khách

Sáng 15.5, Công an TP.Đà Nẵng ra quân mở đợt cao điểm truy quét, trấn áp tội phạm đường phố, các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, các lực lượng phối hợp duy trì, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện trọng điểm, cũng như tình hình trật tự xã hội nhưng có nơi, có thời điểm, tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống và môi trường du lịch Đà Nẵng.

Do đó, các lực lượng công an TP tiếp tục tăng cường chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là các hành vi trộm cắp móc túi, cướp giật, hủy hoại tài sản, phóng xe độ chế, tụ tập mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn, cố ý gây thương tích, gây rối…

Lực lượng 911 khống chế tội phạm đường phố ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đợt cao điểm đồng loạt ra quân truy quét tội phạm đường phố từ ngày 15.5 đến 15.7 nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025, cao điểm mùa du lịch hè, các sự kiện chính trị.

4 mục tiêu và 9 chỉ tiêu trọng tâm gồm: 100% cấp ủy, chính quyền các cấp huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia; không để lợi dụng tập trung đông người; kéo giảm ít nhất 10% phạm pháp hình sự (riêng tội trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản giảm 50%); phá án duy trì trên 80% và trên 95% đối với án rất nghiêm trọng trở lên.

Công an TP.Đà Nẵng ra quân sáng 15.5 ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đặc biệt không để hình thành các tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, sử dụng shisha, bóng cười. Về tai nạn giao thông, phấn đấu kéo giảm 3 tiêu chí ít nhất 10%; không để đua xe, sử dụng hung khí, kẹt xe nghiêm trọng

Không bảo kê tội phạm, không sách nhiễu

Công an TP yêu cầu 100% cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác, không để xảy ra tình trạng bảo kê, tiếp tay tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm gồm: kiểm danh, kiểm diện, cảm hóa, test ma túy 100% đối tượng quản lý; triệt xóa các băng, nhóm; đồng loạt tuần tra, chốt chặn kiểm soát tội phạm đường phố từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, tập trung các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú, 2 Tháng 9, Cách Mạng Tháng Tám, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Sinh Sắc, Lê Đức Thọ, Trường Sơn, đèo Hải Vân...

Công an TP.Đà Nẵng huy động các lực lượng ra quân ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng quán triệt phương châm "nghiêm túc, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả", "không gây phiền hà, sách nhiễu, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và du khách", để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa; góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, xây dựng thương hiệu "Đà Nẵng - điểm đến hấp dẫn, an toàn và đáng sống".

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và hiệu quả của công an TP trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm trên đường phố ẢNH: NGUYỄN TÚ

Phó chủ tịch thường trực cho biết, trong quý 1 kinh tế TP có nhiều điểm sáng như lần đầu tiên sau nhiều năm, GRDP tăng 11,36%, dẫn đầu 6 TP trực thuộc Trung ương và đứng thứ 4 cả nước; du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ với hơn 2,5 triệu lượt khách lưu trú (tăng 19,2%), doanh thu dịch vụ du lịch đạt 8.231 tỉ đồng (tăng 21%)…

Tuy nhiên, TP.Đà Nẵng vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, do đó cần duy trì và đảm bảo hơn nữa môi trường xã hội ổn định, an toàn, lành mạnh để giữ vững, đẩy nhanh tốc độ phát triển 2 con số.

Lực lượng 911 tuần tra, kiểm soát địa bàn ẢNH: NGUYỄN TÚ

"Tôi yêu cầu Công an TP.Đà Nẵng bên cạnh làm tốt đợt cao điểm, còn hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật; bám sát địa bàn, phát huy thế trận lòng dân; quản lý chặt các hội nhóm, trang mạng xã hội", ông Hồ Kỳ Minh nói.

Đối với thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương, ông Hồ Kỳ Minh chỉ đạo đặc biệt phải duy trì quyết tâm chính trị cao nhất, đồng hành, phối hợp, hỗ trợ tích cực lực lượng công an trong đợt cao điểm; thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp "nhà trường - gia đình - chính quyền địa phương" để giám sát, phòng ngừa thanh thiếu niên không việc làm, thường xuyên gây rối; tổ chức hiệu quả đào tạo, giải quyết việc làm cho đối tượng này.