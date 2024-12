Bình Thuận: Công an bắt 80 nghi can trong tuần đầu ra quân trấn áp tội phạm

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, chỉ trong tuần đầu tiên của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 15 - 22.12), bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng công an toàn tỉnh đã khởi tố 51 vụ án, bắt giữ 80 nghi can.



Điển hình nhất là vụ Công an H.Đức Linh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá vụ mua bán, tàng trữ pháo nổ, truy xét nhiều đối tượng và thu giữ 422 kg pháo nổ; Công an H.Bắc Bình ngăn chặn một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ, xảy ra ở xã Phan Rí Thành (H.Bắc Bình), thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm và các tang vật liên quan, trong đó có cả súng.

Các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ, xảy ra ở xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình ẢNH: NHƯ Ý

Đặc biệt, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an TP.Phan Thiết và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá vụ vận chuyển 2 kg ma túy từ TP.HCM về TX.La Gi để tiêu thụ...

Vụ vận chuyển 2 kg ma túy từ TP.HCM về Bình Thuận, đã bị công an bắt giữ ẢNH: NHƯ Ý

Theo đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an Bình Thuận, ngoài tập trung vào công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, đợt cao điểm lần này, Công an tỉnh còn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương chú trọng đến việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đặc biệt là pháo, thuốc sản xuất pháo nổ khi Tết Nguyên đán cận kề.

Theo đó, tuần qua công an đã vận động thu hồi 18 khẩu súng tự chế, 46 vũ khí thô sơ, 2 công cụ hỗ trợ cùng 207 viên đạn các loại, 3 quả đạn pháo và 1 kg thuốc pháo.

Công an tỉnh Bình Thuận khen thưởng các lực lượng phá án nhanh trong tuần đầu cao điểm trấn áp tội phạm ẢNH: QUẾ HÀ

Cũng theo lãnh đạo Công an Bình Thuận, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được đặc biệt chú trọng trong cao điểm trước Tết Nguyên đán.

Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 332 ca tuần tra, kiểm soát với gần 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó, đã phát hiện, lập biên bản và xử phạt hành chính 929 trường hợp vi phạm, thu số tiền phạt hơn 1,6 tỉ đồng nộp ngân sách; trong đó, tước giấy phép lái xe có thời hạn 102 trường hợp và thu giữ hàng trăm phương tiện vi phạm.