Bình Thuận: Diễn tập phòng chống tội phạm cướp ngân hàng

Phát biểu tại cuộc diễn tập, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về phương án diễn tập phòng chống tội phạm trộm, cướp ngân hàng, Công an tỉnh Bình Thuận đã luyện tập và tổ chức thực binh tình huống xảy ra trên địa bàn.



Tình huống giả định các tên cướp có súng khống chế các nhân viên ngân hàng làm con tin ẢNH; NHƯ Ý

Theo đó, tình huống giả định lúc 8 giờ sáng nay 13.10, tại trụ sở Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bình Thuận (P.Bình Hưng, TP.Phan Thiết) có 5 thanh niên đi ô tô đến ngân hàng, mang theo vũ khí quân dụng, dao tự chế và bom xăng nhằm thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Các tên cướp đã nổ súng, khống chế bảo vệ ngân hàng và các nhân viên giao dịch, cướp một số tiền lớn cho vào bao.

Lực lượng cảnh sát thuộc Công an tỉnh Bình Thuận đang bao vây bên ngoài ngân hàng trong tình huống giả định ẢNH: QUẾ HÀ

Khi phát hiện có công an bao vây bên ngoài, các tên cướp đã quay lại khu vực giao dịch khống chế 12 nhân viên làm con tin, sau đó đưa lên tầng 3 của trụ sở ngân hàng để cố thủ.

Sau đó, những tên cướp đã ném bom xăng vào lực lượng công an, dí súng vào con tin dọa bắn nhằm đòi yêu sách với lực lượng công an bên ngoài.

Lực lượng cảnh sát cơ động đu dây trên cao xuống tầng 3 xử lý tên cướp có súng trong tình huống giả định ẢNH: QUẾ HÀ

Sau khoảng 1 giờ thuyết phục nhưng bất thành, các tên cướp đã bị lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp khống chế, giải cứu con tin an toàn.

Phát biểu sau cuộc diễn tập, ông Phan Thanh Én, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Bình Thuận cho biết, mấy năm trở lại đây, xuất hiện nhiều vụ trộm, cướp ngân hàng trên khắp cả nước với tính chất rất phức tạp, tội phạm cướp ngân hàng dấu hiệu ngày càng manh động, liều lĩnh.

Chó nghiệp vụ tham gia khống chế tên cướp (trong tình huống giả định) ôm bao tiền phóng ra bên ngoài ngân hàng

ẢNH: QUẾ HÀ

Việc Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp các ngân hàng trên địa bàn lập kế hoạch phòng chống tội phạm cướp và diễn tập thực binh nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác để ứng phó trong tình huống nếu có xảy ra trên địa bàn.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, chinh nhánh Bình Thuận và lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng các đơn vị diễn tập thành công thực binh chống cướp ngân hàng, sáng 13.10 ẢNH: QUẾ HÀ

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm cho biết, sau cuộc diễn tập này, Công an tỉnh Bình Thuận sẽ rút kinh nghiệm, điều chỉnh một số chi tiết cho sát với thực tế hơn. Đại tá Liêm đề nghị các ngân hàng trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp tốt với các lực lượng công an trong các tình huống nếu có trộm, cướp xảy ra, nhằm bảo vệ tuyệt đối tính mạng cán bộ, nhân viên ngân hàng cũng như tài sản nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.