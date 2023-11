Bình Thuận: Bắt nghi phạm ném bom xăng vào nhà ‘con nợ’ khiến 3 người bị thương

Sáng nay (16.11), tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, rạng sáng cùng ngày công an đã bắt được Nguyễn Thanh Minh (36 tuổi, ngụ xã Hồng Thái, H.Bắc Bình) khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Thuận.



Như thông tin ban đầu do Công an tỉnh Bình Thuận cung cấp, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đòi nợ cá nhân nên chiều 14.11, Nguyễn Thanh Minh đã điều khiển xe máy đến trước nhà bà Đ.T.Y (31 tuổi) tại thôn An Lạc, xã Bình An, H.Bắc Bình, Bình Thuận.

Nguyễn Thanh Minh đã bị công an bắt giữ vào rạng sáng ngày 16.11 D.T

Sau đó, Minh ném 1 chai bom xăng vào nhà bà Y gây cháy lan trong nhà. Hậu quả làm 3 người bị thương gồm: ông V.A.L (chồng bà Y) bị bỏng nhẹ, cháu Q.(cháu bà Y, sinh năm 2022) bị thương nhẹ và cháu A. (con ruột bà Y, khoảng 4 tháng tuổi) bị bỏng độ II, diện tích 28% vùng mặt và tay. Cháu A đã được chuyển viện vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình đã vào cuộc điều tra và truy bắt nghi phạm, đến rạng sáng 16.11 thì bắt được Minh. Hiện vụ việc đang được Công an H.Bắc Bình tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.