Công an Bình Thuận khám xét, bắt giam 4 bị can khai thác khoáng sản trái phép

Các bị can bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi đồng phạm với Nguyễn Hữu Chính trong khai thác tài nguyên trái phép tại H.Hàm Tân từ nhiều năm qua, gồm: Phan Đình Trọng Huy (31 tuổi); Lê Hoàng Khôi (30 tuổi); Nguyễn Thành Công (24 tuổi, cùng ở thôn 3, xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân, Bình Thuận) và Nguyễn Văn Trung (31 tuổi, ở xã Hòa Bình, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu).



Lúc 8 giờ 30 sáng nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an H.Hàm Tân và các cơ quan tố tụng, chia làm 2 tổ công tác thi hành lệnh bắt giam các bị can nói trên, đồng thời tổ chức khám xét nơi ở của bị can Huy (ở xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân) và bị can Trung (ở H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu). Tất cả các quyết định của cơ quan điều tra đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn từ ngày 16.5.

Công an bảo vệ bên ngoài điểm khám xét ở H.Hàm Tân H.L

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, đây là những bị can có vai trò đặc biệt, giúp sức cho Nguyễn Hữu Chính với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi để khai thác khoáng sản trái phép, gây náo loạn địa bàn H.Hàm Tân trong thời gian dài; gây bức xúc trong dư luận và có nhiều đơn thư của người dân phản ánh đến cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 3.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Tân (Bình Thuận) thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chính (35 tuổi, ngụ xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân) để điều tra về tội "vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên" quy định tại điều 227, bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý, mở rộng điều tra.