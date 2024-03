Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm làm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận

Ngày 12.3, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Bộ trưởng Bộ Công an ngày 11.3 đã có quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp đối với đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Cùng ngày (11.3), Bộ trưởng Bộ Công an cũng có quyết định bổ nhiệm đại tá Huỳnh Ngọc Liêm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm (48 tuổi, quê quán H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) có trình độ chuyên môn đại học an ninh, tiến sĩ khoa học an ninh, cao cấp lý luận chính trị.

Đại tá, tiến sĩ Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận CÔNG AN BÌNH THUẬN

Trước khi đại tá Huỳnh Ngọc Liêm được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, chức vụ này do đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đảm nhiệm.



Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận hiện nay gồm, đại tá Lê Quang Nhân giám đốc; các phó giám đốc gồm: đại tá Trần Văn Mười, đại tá Lê Thanh Hùng, đại tá Đinh Kim Lập và đại tá Huỳnh Ngọc Liêm.