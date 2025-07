TP.Đà Nẵng: Dậy đi vệ sinh, người phụ nữ bị kẻ bịt mặt dùng dao kề cổ

Ngày 12.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Tấn An, 29 tuổi, ở xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng (thuộc TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 3.7, chị N.T.Th. (43 tuổi, ở xã Thăng Bình) thức dậy đi vệ sinh thì bị một kẻ bịt mặt dùng dao kề vào cổ, đe dọa, ép buộc đưa tài sản.

Bị uy hiếp, chị Th. lấy túi xách bên trong có khoảng 12 triệu đồng đưa cho tên cướp.

Bị can Trần Tấn An ẢNH: C.X

Sau khi cướp được tiền, kẻ lạ mặt yêu cầu chị Th. mở cửa rồi cầm số tiền bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến sáng cùng ngày, nạn nhân đến Công an xã Thăng Bình trình báo vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thăng Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng vào cuộc điều tra, truy xét những người có liên quan. Đến chiều cùng ngày (3.7), lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm gây án là Trần Tấn An nên bắt giữ.

Qua làm việc, Trần Tấn An khai nhận, rạng sáng 3.7, khi đi trên QL1 thì phát hiện cửa tầng 2 nhà chị Th. không khóa nên đột nhập.

Vào bên trong, An đi từ tầng 2 xuống cầu thang thì phát hiện có người trong nhà vệ sinh. Lúc này, An lấy con dao ở bàn ăn trong bếp đe dọa, khống chế chị Th. rồi cướp tài sản.

Vụ việc hiện đang được Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.