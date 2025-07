Truy tìm ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn chết người trên QL1

Ngày 8.7, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND P.Xuân Đài, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ; người và phương tiện liên quan tới vụ tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người phụ nữ tử vong, người và phương tiện có liên quan đã rời khỏi hiện trường ẢNH: C.T.V

CSGT tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết đang truy tìm ô tô liên quan vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ trên QL1 đoạn qua P.Xuân Đài (TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 50 cùng ngày, tại Km 1291+200 QL1 thuộc khu phố An Thạnh, P.Xuân Đài, xe máy BS 78H1 - 163.57 do bà P.T.A (60 tuổi, ở xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk - thuộc H.Tuy An, Phú Yên cũ) điều khiển theo hướng bắc - nam đã va chạm với một ô tô chưa rõ biển số. Cú va chạm khiến bà A. tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, ô tô liên quan không dừng lại mà rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương trích xuất camera dọc tuyến quốc lộ, truy tìm phương tiện gây tai nạn. "Chúng tôi đã cử tổ công tác mở rộng truy xét theo hướng nam, đồng thời rà soát hệ thống giám sát giao thông để xác định chiếc xe liên quan", đại diện Đội CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.