Công an TP.HCM bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2025

Để cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đạt hiệu quả cao, trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM đang triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Lực lượng công an chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề. Trên cơ sở đó, chủ động, quyết liệt, vận dụng linh hoạt các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, chủ trì họp án vụ mua bán người ẢNH: CACC

Phá đường dây mua bán người

Điển hình, ngày 7.1, Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán người, khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can gồm: Nguyễn Thanh Cường (19 tuổi, ở Q.1), Trần Nhựt Minh (28 tuổi, ở Q.4), Võ Hải Đương (23 tuổi, ở Q.7), Bùi Thị Tâm Tuyền (29 tuổi, ở Đắk Lắk), Huỳnh Thị Hoàng Quyên (27 tuổi, ở An Giang).

Trước đó, tháng 7.2024, Công an TP.HCM nhận được công điện của Đại sứ quán VN tại Campuchia đề nghị tổ chức tiếp nhận 31 công dân VN đang bị tạm giữ tại Campuchia do vi phạm pháp luật (xuất nhập cảnh trái phép, lao động trái phép) và 5 công dân được cơ quan chức năng giải cứu, trong đó có công dân cư trú tại TP.HCM.

Ngay lập tức, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, các cơ quan liên quan để tiếp nhận công dân và xác minh làm rõ có hay không các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đưa người ra nước ngoài trái phép. Qua xác minh, các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động dụ dỗ, lôi kéo, cưỡng ép đưa người từ VN sang Campuchia làm việc tại các casino trá hình, công ty hoạt động lừa đảo qua mạng.

Theo kết quả điều tra, tại Campuchia có các khu vực do người nước ngoài thuê và thành lập các trung tâm lừa đảo trực tuyến, casino trá hình… với nhiều tên gọi như "Hai con voi", "Tam thái tử 1", "Tam thái tử 2"... (gọi tắt là các trung tâm). Các đối tượng này thuê người VN làm những công việc như phiên dịch, phụ trách giao tiếp và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có dụ dỗ khách nạp tiền vào trò chơi trực tuyến để chiếm đoạt.

Tại các trung tâm nói trên có các đại lý phụ trách tìm kiếm, dẫn dụ người từ VN sang Campuchia để làm việc bất hợp pháp. Đối tượng đưa ra thông tin gian dối như tuyển dụng lao động việc nhẹ, lương cao tại nước ngoài cùng nhiều thủ đoạn khác để dụ dỗ, lôi kéo, dẫn dắt cá nhân trong nước sang Campuchia nhằm nhận tiền giới thiệu.

Công an xác định 3 bị can làm việc cho các đại lý để đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia gồm Nguyễn Thanh Cường là người liên hệ trao đổi với các đối tượng ở Campuchia, còn Trần Nhựt Minh và Võ Hải Đương nhận nhiệm vụ tìm người có nhu cầu để dẫn dụ, ép buộc, đưa sang Campuchia. Các bị can còn lợi dụng việc nạn nhân nợ tiền, không có khả năng chi trả để đánh đập, đe dọa, ép buộc nạn nhân xuất cảnh trái phép sang Campuchia và bán cho đại lý.

Công an TP.HCM quyết tâm trấn áp tội phạm hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ẢNH: NGUYỄN ANH

Đối với các bị can Tuyền và Quyên, công an xác định 2 người này thường xuyên qua lại giữa VN và Campuchia để dẫn dụ nạn nhân.

Theo PC01, lao động VN sau khi bị bán sẽ bị nhốt tại trụ sở công ty, xung quanh có hàng rào thép và người canh gác 24/24. Họ bị ép làm việc liên tục, nếu không kiếm đủ doanh số sẽ bị đánh đập, tra tấn, bỏ đói, chích điện, bán sang các công ty khác. Ngoài ra để lôi kéo người lao động, các đại lý đưa ra lợi ích là 300 USD tiền giới thiệu cho mỗi người dụ dỗ được. Nhiều người ban đầu là nạn nhân, sau đó trở thành chân rết của đường dây, tìm con mồi để đưa sang Campuchia. Hiện PC01 tiếp tục điều tra các hành vi còn lại như cho vay lãi nặng, xuất nhập cảnh trái phép, bắt giữ người trái pháp luật.

Tỷ lệ tội phạm cướp, cướp giật giảm

Trước đó, ngày 22.12.2024, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM triệt phá 2 nhóm cướp tài sản trên địa bàn thành phố, bắt giữ 4 bị can hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, có băng nhóm với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, PC02 bắt giữ 3 nghi can gồm Nhan Minh Đức (37 tuổi), Nguyễn Ngọc Nghĩa (36 tuổi, cùng ở Q.Tân Bình) và Mai Minh Hoàng (29 tuổi, ở Q.1). Nhóm này lên mạng tìm người mua bán xe máy, hẹn gặp và sau khi nạn nhân đưa giấy tờ, chìa khóa xe để kiểm tra xe thì đối tượng phóng xe bỏ chạy, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Ngoài ra, qua truy xét, công an bắt giữ Vũ Văn Lương (27 tuổi, ở Q.10). Kết quả điều tra cho thấy chỉ trong 6 ngày từ 9 - 14.12.2024, Lương thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

Công an TP.HCM cho biết về kết quả nổi bật năm 2024, đáng chú ý tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được kéo giảm sâu so với năm 2023, hơn 21,6%.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên về số vụ phạm tội về xâm phạm sở hữu tài sản được kiềm chế, kéo giảm sâu với tỷ lệ khám phá cao trong năm 2024, đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2024, án cướp giật tài sản xảy ra 465 vụ (giảm 161 vụ), lực lượng đã khám phá 448 vụ (với tỷ lệ 96,34%). Về án cướp tài sản, xảy ra 101 vụ (giảm 12 vụ, tương đương 10,62%), đã điều tra khám phá 100 vụ (chiếm 99%); trộm cắp tài sản có 2.108 vụ (giảm 746 vụ, tương đương 26,14%).

Đại tá Phạm Đình Ngọc khẳng định trong thời gian tới, chủ trương của Công an TP.HCM là tập trung đánh mạnh vào loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, thí điểm mô hình "xem mỗi vụ trộm cắp là một vụ trọng án", để tập trung điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo đại tá Ngọc, Công an TP.HCM kiên quyết xử lý các vụ việc xem thường pháp luật, hành xử côn đồ để cảnh báo không được vì cảm xúc cá nhân mà gây ra mâu thuẫn xã hội, không vì thiếu kiềm chế mà gây ra hậu quả nghiêm trọng; làm sao để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân liên quan đến tài sản được đảm bảo. Bằng chứng là thời gian qua, ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng vào cuộc rất nhanh, xử lý nghiêm.

Về vấn đề này, trung tướng Lê Hồng Nam khẳng định kiên quyết trong thời gian tới thực hiện các mặt công tác đúng tính chất cao điểm với mục tiêu đặt ra cao hơn, cường độ công tác cao hơn, biện pháp quyết liệt hơn. Công an TP.HCM tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đặc biệt là 5 loại tội phạm được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp gồm: tệ nạn ma túy, tội phạm tín dụng đen, tội phạm đường phố, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm có tổ chức và có yếu tố nước ngoài.