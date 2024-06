'Đặt hàng' cho các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Như Thanh Niên đã thông tin, từ 1.7, luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở sẽ chính thức có hiệu lực. Đây là lực lượng được kiện toàn từ 3 lực lượng đang tồn tại, gồm: bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó đội dân phòng.



Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân, nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng này chịu sự quản lý trực tiếp của UBND và sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của công an cấp xã.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ là “cánh tay nối dài” của công an cấp xã Bộ Công an cung cấp

Theo quy định tại luật, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được bố trí thành tổ bảo vệ ANTT. Tổ bảo vệ ANTT gồm có tổ trưởng, tổ phó (ưu tiên đội trưởng, đội phó dân phòng kiêm nhiệm "2 vai") và tổ viên. Địa bàn phụ trách của mỗi tổ là một hoặc một số thôn, tổ dân phố. Lực lượng này sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ công an cấp xã nắm tình hình về ANTT trên địa bàn; hỗ trợ PCCC và cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động…

Để chuẩn bị cho luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực, Bộ Công an cho biết Bộ đã tham mưu với Chính phủ ban hành các nghị định, thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; ban hành tài liệu, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ gửi đến công an các đơn vị, địa phương. Hiện tại, công an 63 tỉnh, thành phố đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật; xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh về tiêu chí thành lập tổ bảo vệ ANTT; chế độ chính sách và mức hỗ trợ thường xuyên…

Cần được đào tạo nghiệp vụ căn bản

Nhiều bạn đọc (BĐ) rất ủng hộ việc ra mắt các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. BĐ Minh Hải cho biết: "Có thêm lực lượng này để nắm tình hình về ANTT trên địa bàn; hỗ trợ PCCC và cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông… là quá tốt rồi. Để hoàn thành các nhiệm vụ, rất mong các tổ bảo vệ này được huấn luyện, đào tạo bài bản, đáp ứng được yêu cầu… Xin chúc mừng các tổ bảo vệ ANTT, người dân đặt niềm tin vào các anh, mong các anh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Cùng quan điểm, BĐ Bình Nguyễn cũng cho hay: "Các thành viên trong tổ bảo vệ ANTT phải được đào tạo nghiệp vụ căn bản, để làm tốt nhiệm vụ được giao". BĐ Võ Ngọc Hùng góp ý: "Phải chú ý đến tác phong và đồng phục khi lực lượng này thực thi công vụ. Vì hiện tôi thấy cũng nhiều thành viên này khi chạy xe hoặc đi bộ ra đường có tác phong lẫn lời nói chưa được chuyên nghiệp. Cần được đào tạo nghiêm hơn!".

"Những việc như hỗ trợ PCCC và cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông… là phải có chuyên môn, nghiệp vụ mới hỗ trợ được, chứ không phải ai cũng làm được. Cho nên rất cần phải có đào tạo chuyên môn nhất định", BĐ Dinh Khac góp ý.

"Gửi gắm" nhiều việc cho tổ bảo vệ ANTT

Mặc dù lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chưa ra mắt, nhưng nhiều BĐ đã "gửi gắm" nhiều việc cho lực lượng này. BĐ Huy Tran thắc mắc: "Ví dụ như khu phố có đánh nhau, trộm cắp, hát karaoke ồn ào… thì tổ bảo vệ này có mặt kịp thời để giải quyết phải không?". BĐ Thanh Le thì hỏi: "Những trường hợp như người cao tuổi sống một mình, khi gặp bệnh tật phải cấp cứu, hoặc bệnh mà mất thì tổ này có hỗ trợ đưa đi cấp cứu hoặc lo hậu sự cho họ không?".

BĐ Hong Nhung thì "đặt hàng": "Tôi thấy nạn chó thả rông đi phóng uế bừa bãi, cắn người, gây bức xúc cho nhiều người, mà chưa giải quyết được. Tổ bảo vệ có xử lý dứt điểm được nạn này không?".

Trong khi đó, BĐ Hoang Hai T. băn khoăn: "Theo luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, thì công dân VN nếu có nguyện vọng và đáp ứng 5 tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có quy định phải "từ đủ 18 - 70 tuổi, trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của công an cấp xã". Theo tôi, kéo dài đến 70 tuổi và trên 70 tuổi thì không hay. Nhiều người ở tuổi này, việc ứng phó kịp thời với công việc, sẽ không bằng những người trẻ hơn, khỏe hơn. Do vậy những người trẻ hơn sẽ làm việc hiệu quả hơn, nhanh nhạy hơn". BĐ Văn Anh Lã góp ý: "Cho mấy anh trẻ trẻ một chút thì mới có uy, chứ mấy bác lớn tuổi như vậy, đi lại còn khó khăn, thì làm sao có sức mà làm?".