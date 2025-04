Tổng biên tập Báo Thanh Niên được Bộ Công an vinh danh

Vinh danh những tập thể và cá nhân tiêu biểu

Tối 18.4, tại Khu Di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh), Bộ Công an và T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội trại "Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc" khu vực phía Nam.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư đoàn phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: THANH QUÂN

Tại lễ khai mạc, Bộ Công an đã tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", giai đoạn 2020 - 2025. Cụ thể, Cục Công tác chính trị đã tuyên dương 20 tập thể và 80 cá nhân.

Trong số 80 cá nhân được tuyên dương nói trên, có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên. Đây là sự ghi nhận về những đóng góp tích cực của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, vươn mình trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường.

Bộ Công an tuyên dương các cá nhân xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", giai đoạn 2020 - 2025 ẢNH: THANH QUÂN

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư đoàn, chia sẻ: "20 tập thể, 80 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh ngày hôm nay là những đại diện xuất sắc trong hàng ngàn, hàng vạn những điển hình trong vườn hoa chiến công của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đó là những tổ chức cơ sở Đoàn có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần triển khai hiệu quả phong trào; là những cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết, trách nhiệm bên cạnh công tác chuyên môn còn nỗ lực cùng với lực lượng CAND tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội hay các hoạt động xã hội tình nghĩa, chung sức cùng cộng đồng...".

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Hội trại "Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc" được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20.4.2025. Đây là chương trình hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025), 80 năm Ngày truyền thống CAND (19.8.1945 - 19.8.2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.5.2005 - 19.5.2025). Hội trại quy tụ 33 đoàn đại biểu thanh niên từ các tỉnh, thành cùng nhiều đơn vị thuộc lực lượng CAND.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị về tham gia hội trại ẢNH: THANH QUÂN

Chương trình diễn ra với chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa như hành trình về nguồn, sinh hoạt chính trị, công tác an sinh xã hội, xây dựng công trình thanh niên, giao lưu văn hóa - thể thao và tuyên dương điển hình tiên tiến. Đặc biệt, ngay trong ngày 18.4, ban tổ chức đã thực hiện 2 chương trình hết sức ý nghĩa đó là "thắp sáng ước mơ hoàn lương" và khánh thành công trình "phòng máy tính cho em".

Theo ban tổ chức, dịp này cũng là cơ hội để các đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về chặng đường lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND, về ý nghĩa của ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh, thiếu nhi trong tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cũng như xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ CAND nỗ lực hơn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.