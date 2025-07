Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến: Bảo vệ an ninh trật tự là nhiệm vụ toàn dân

Ngày 25.7, Ban chỉ đạo 138, UBND TP.HCM tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ nhân dân Trung ương; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng và huy động sức mạnh tổng hợp quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 13.6.2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521 lấy ngày 19.8 hằng năm là "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Qua 20 năm thực hiện, việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trở thành hoạt động thường niên, có ý nghĩa quan trọng, huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân. Đến nay, cả nước có hơn 4.300 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở, góp phần làm giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Tại TP.HCM, việc nhân rộng mô hình, ứng dụng công nghệ thông tin trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Các sáng kiến được Bộ Công an đánh giá cao, thông báo cho công an các địa phương học tập kinh nghiệm (tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố có 18 loại mô hình đảm bảo an ninh trật tự với 1.080 điểm mô hình, trong đó có 9 mô hình đang phát huy thật sự hiệu quả và 6 mô hình nổi bật, tiêu biểu được nhân rộng).

Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại ngày hội ẢNH: THÚY LIỄU

Tại ngày hội, thượng tướng Lê Văn Tuyến nhìn nhận, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM được Đảng và Nhà nước kỳ vọng phát triển thành một siêu đô thị kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội trên cả nước và mang tầm vóc quốc tế. TP.HCM tiếp tục được xác định là địa bàn chiến lược, là đầu tàu của cả nước.

Do đó, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị chính quyền các cấp, lực lượng Công an TP.HCM tiếp tục nâng cao nhận thức về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân.

"Các đơn vị cần xác định rõ, bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự ở bản làng, khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục là bảo vệ an toàn, bình yên cho cuộc sống của cá nhân và gia đình mình. Vì vậy, mỗi người dân phải nâng cao ý thức tự giác, tránh tư tưởng coi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an. Đồng thời, có giải pháp nâng cao chất lượng phong trào phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp", thượng tướng Quyết chỉ đạo.

Bên cạnh đó, TP.HCM cần xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, phát huy vai trò cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân. Công an TP.HCM phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, gần dân, vì dân phục vụ, tập trung ổn định tổ chức công an cấp xã sau sáp nhập, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến tặng quà cho các cá nhân ẢNH: THÚY LIỄU

Dịp này, Bộ Công an khen thưởng 62 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc; 12 tập thể và 13 cá nhân nhận bằng khen của UBND và Công an TP.HCM; tặng quà cho 30 cá nhân tiêu biểu.