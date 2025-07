Sáng 24.7, Công an tỉnh Cà Mau ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp và loạt sự kiện trọng đại diễn ra trong năm 2025.

Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 1.8, chia làm 2 giai đoạn, tập trung xử lý các loại tội phạm nổi cộm như công nghệ cao, ma túy, buôn lậu, tín dụng đen, lừa đảo qua mạng… Lực lượng công an sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bám sát địa bàn, chủ động mọi tình huống.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, phát biểu tại lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ẢNH: G.B

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh năm 2025 là thời điểm bản lề để Cà Mau hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và triển khai sắp xếp tổ chức hành chính theo chủ trương mới. Do đó, yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm qua, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đã kiểm soát hiệu quả tình hình tội phạm, giữ ổn định trật tự xã hội trên địa bàn ẢNH: G.B

Theo ông Ngại, tình hình tội phạm dự báo sẽ diễn biến phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng. Công an tỉnh cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần chủ động và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là trong bảo vệ an toàn các sự kiện như Đại hội Đảng, 80 năm Quốc khánh...

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, khẳng định toàn lực lượng sẽ thi đua lập công, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh và đất nước. Đồng thời, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Cà Mau xuất quân trong lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vào sáng 24.7 ẢNH: G.B

Trong năm qua, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đã kiểm soát hiệu quả tình hình tội phạm, giữ ổn định trật tự xã hội trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra, khám phá án duy trì ở mức trên 75%. Công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng, buôn lậu, ma túy, tội phạm công nghệ cao… được triển khai quyết liệt và có kết quả rõ nét. Đặc biệt, việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý dân cư và hành chính công tại địa phương.

Lực lượng Công an tỉnh Cà Mau di chuyển trên trục đường chính qua trung tâm địa bàn trong lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ẢNH: G.B

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8,8% trong 6 tháng cuối năm 2025 và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.