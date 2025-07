Cà Mau hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chiều 23.7, tại P.Bạc Liêu, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức lễ công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau sáp nhập) năm 2025.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, kết quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, phù hợp với tình hình thực tiễn, hiệu quả. Tổng số hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở và hộ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 9.671 hộ. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình hơn 471 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi lễ công bố ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Đối với tỉnh Cà Mau (cũ), đã hoàn thành đề án và tổ chức hội nghị tổng kết vào ngày 18.6. Trong đó, đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa 4.400 căn nhà, đạt 100%, vượt tiến độ so với kế hoạch gần 3 tháng, sớm hơn kế hoạch của T.Ư gần 5 tháng. Tổng kinh phí thực hiện hơn 235 tỉ đồng.

Đối với tỉnh Bạc Liêu (cũ), đã khởi công toàn bộ hơn 5.000 căn nhà thuộc đề án. Trong đó, chương trình nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khởi công toàn bộ gần 2.500 căn. Về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đã hoàn thành hơn 2.500 căn, đạt 100% kế hoạch. Về chương trình hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số với 176 căn, tính đến ngày 30.4, đã triển khai xây dựng hoàn thành 100%.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, trao bằng khen cho các tập thể ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự đồng lòng của người dân, đã cùng chung tay thực hiện hoàn thành mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, mang niềm vui đến hàng ngàn hộ dân được sống trong mái ấm khang trang hơn, an toàn hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trao bằng khen cho các tập thể ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Kết quả này là minh chứng sinh động cho sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Chương trình không chỉ giúp người dân an cư mà còn tạo nền tảng để lạc nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Dịp này, UBND tỉnh Cà Mau đã khen thưởng 11 tập thể có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; tặng bằng khen cho 32 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc góp phần cùng tỉnh Cà Mau hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.