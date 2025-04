Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Bạc Liêu

Ngày 3.4, tại TT.Phước Long (H.Phước Long), Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ trao tặng nhà, bàn giao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Bạc Liêu kiểm tra xây dựng nhà mẫu cho hộ nghèo ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Tại buổi lễ, các đơn vị tài trợ đồng hành cùng Bộ Công an là Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB đã trao tặng bảng tượng trưng số tiền 42 tỉ đồng để xây dựng 700 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Bạc Liêu, các nhà tài trợ thực hiện nghi thức khánh thành nhà mẫu, trao tặng nhà, tổ chức lễ cất nóc xây dựng nhà cho một số hộ dân tại TT.Phước Long.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, chúc mừng các hộ gia đình được trao tặng nhà. Ông tin tưởng rằng, với chỗ ở mới ổn định, kiên cố, các hộ gia đình sẽ yên tâm lao động, sản xuất, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Bạc Liêu thực hiện nghi thức trao tặng nhà cho anh Nguyễn Văn Bi (ngụ TT.Phước Long, H.Phước Long, Bạc Liêu) ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an và địa phương tiếp tục chung tay, ủng hộ về vật chất và tinh thần để lực lượng Công an nhân dân cùng với Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương trên cả nước nói chung và tại Bạc Liêu nói riêng, hưởng ứng hơn nữa phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Theo báo cáo của tỉnh Bạc Liêu, ngay từ đầu năm 2025, Bộ Công an đã đồng hành cùng tỉnh hỗ trợ xây dựng 700 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Ngay sau khi có chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn những hộ gia đình thật sự khó khăn về nhà ở, bảo đảm đúng đối tượng cần được hỗ trợ.

Cán bộ, chiến sĩ công an các cấp của tỉnh Bạc Liêu cũng tích cực tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát như: hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu triển khai xây dựng 2 căn nhà mẫu để thẩm định tiêu chuẩn tổ chức lễ bàn giao vào ngày 3.4. Sau đó, sẽ khởi công xây dựng đồng loạt 698 căn nhà còn lại, dự kiến hoàn thành trước ngày 19.5 để bàn giao đúng vào dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.