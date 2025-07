Hy sinh vì cuộc sống bình yên: Quên mình truy bắt tội phạm

Cuộc điện thoại cuối cùng lúc 16 giờ

Trò chuyện với PV Thanh Niên, chị Vũ Thị Yến (33 tuổi), em gái liệt sĩ Vũ Văn Nam, xúc động kể chiều ngày 3.10.2015 là thời khắc không thể nào quên đối với chị cùng người cha già. Chị Yến cho biết vài ngày trước đó, anh Nam lên TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) họp mặt khóa nghĩa vụ công an trước đây. "Dù là con trai và đã vào làm việc trong ngành công an, nhưng anh Nam luôn được ba quan tâm. Anh ấy lên tỉnh họp chỉ vài ngày nhưng hôm nào ba cũng gọi điện hỏi thăm", chị Yến chia sẻ.

Liệt sĩ Vũ Văn Nam Ảnh: Gia đình cung cấp

Chiều hôm đó (3.10.2015), khoảng 16 giờ ở địa bàn xã Nâm N'Jang, H.Đắk Song, Đắk Nông (cũ) trời bỗng đổ mưa lớn. Khi chị Yến đang phụ bố là ông Vũ Xuân Biểu đóng quần áo chuẩn bị chuyển cho khách thì anh Nam gọi điện cho bố, bảo vừa nhận lệnh đi phá án nên chưa về nhà được, đồng thời phải tắt điện thoại, khi xong việc sẽ gọi điện lại cho bố ngay.

Chị Yến cố nuốt những giọt nước mắt, nghẹn lời: "Khoảng 19 giờ hôm đó, khi 2 cha con đang ăn cơm tối thì chú Phạm Quang Lập, Trưởng công an H.Đắk Song (cũ) gọi điện báo tin anh Nam khi truy bắt tội phạm ma túy đã bị nước cuốn chìm xuống hồ Trường Xuân mất tích".

Nghe tin như sét đánh ngang tai, ông Biểu ngất trên bàn ăn, còn chị Yến vội báo tin cho anh cả là Vũ Văn Bắc và người thân chạy xe máy vượt gần 20 km đến hiện trường để tìm kiếm anh Nam. Lúc đó, mẹ anh Nam đang đi TP.HCM để lấy hàng về bán nên gia đình giấu, chưa báo tin ngay. Ở nhà, người cha già chân đứng không vững than khóc: "Nam ơi là Nam, con mới gọi điện cho ba nói phá án xong sẽ gọi lại ngay… vậy mà… cuộc gọi đó là cuối cùng hả con!".

Lao vào dòng nước xiết

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết chiều ngày 3.10.2015, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an H.Đắk Song (cũ) tổ chức truy bắt nghi phạm Vũ Văn Tiến cùng đồng phạm về hành vi mua bán chất ma túy trái phép tại một chòi lá giữa lòng hồ thủy lợi ở xã Trường Xuân (H.Đắk Song cũ).

Vừa thấy lực lượng chức năng, Tiến cùng đồng phạm lập tức nhảy xuống lòng hồ, bơi thoát thân. Quyết không để nghi phạm lọt lưới, thiếu úy Vũ Văn Nam lao xuống hồ nước, bơi theo đuổi bắt các đối tượng. Tuy nhiên do trời tối, dòng nước chảy xiết nên anh Nam đuối sức, bị nước cuốn chìm.

Vũ Văn Nam lúc nhỏ (phải) cùng gia đình ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Đến rạng sáng 4.10, thi thể thiếu úy Nam được đồng đội tìm thấy, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nghi phạm Vũ Văn Tiến cũng bị lực lượng công an bắt giữ trong đêm.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an tỉnh và chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống thăm hỏi, động viên và chia buồn với mất mát của gia đình thiếu úy Nam. Tiếp đó, ngày 10.8.2015, Công an tỉnh Đắk Nông (cũ) phối hợp chính quyền H.Đắk Song (cũ) cùng gia đình tổ chức lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Vũ Văn Nam (26 tuổi).

Xuất thân từ gia đình giàu truyền thống cách mạng, thiếu úy Vũ Văn Nam, sinh năm 1990 tại xã Như Hòa, H.Kim Sơn, Ninh Bình (cũ), là con trai thứ của ông bà Vũ Xuân Biểu và Trần Thị Vy. Sau khi học xong lớp 12, Nam vào xã Nâm N'Jang, H.Đắk Song (cũ) sống cùng bố mẹ. Năm 2012, Vũ Văn Nam tham gia nghĩa vụ công an, sau đó năm 2015 nhận công tác tại Công an H.Đắk Song (cũ), thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy. Trong quá trình công tác, thiếu úy Nam luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông (cũ) trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Vũ Văn Nam Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, gương hy sinh của liệt sĩ Vũ Văn Nam góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Anh được Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm từ thượng sĩ lên thiếu úy.

Tiếp bước anh trai

Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn 6, xã Nâm N'Jang, H.Đắk Song (cũ), nay là xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, người cha già tuổi 64 Vũ Xuân Biểu ngày ngày lặng lẽ đứng trước di ảnh con trai thắp nén nhang và thầm khấn nguyện. Tiếp đó, ông ngước nhìn tấm bằng Tổ quốc ghi công rồi quay nhìn tủ kính đựng kỷ vật của liệt sĩ Vũ Văn Nam, bao gồm bộ quân phục gắn cấp hiệu thiếu úy, chiếc mũ gắn huy hiệu Công an nhân dân, chiếc áo sơ mi và đôi vớ còn mới tinh... Đặc biệt, trong tủ còn lưu giữ chiếc điện thoại mà liệt sĩ Nam dùng gọi về cho bố lần cuối trước khi hy sinh.

Bàn thờ liệt sĩ Vũ Văn Nam và tủ kính đựng kỷ vật Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Yến cho biết: "Sau khi anh Nam hy sinh, bố mẹ bị sốc, suy sụp tinh thần, sức khỏe yếu dần. Hiện bố đang bị bệnh cao huyết áp. Anh Nam ra đi gần 10 năm nhưng niềm thương tiếc vẫn chưa nguôi ngoai. Những lúc buồn nhớ, bố mẹ cứ gọi tên và đứng khóc bên di ảnh anh".

Suốt 10 năm qua, cứ đến ngày giỗ liệt sĩ Nam và ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 hay dịp Tết Nguyên đán…, lãnh đạo công an huyện, tỉnh (cũ) và nhiều đồng đội đều đến thắp nhang, động viên bố mẹ anh để vơi đi nỗi buồn.

Chị Yến cho biết thêm ngày 27.7.2020 là ngày đánh dấu bước ngoặt cuộc đời chị. Hôm đó, ông Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cũ (nay là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng), đến nhà thắp nhang cho anh Nam. Trong khi thăm hỏi, trò chuyện với gia đình, ông Mười hỏi gia đình có nguyện vọng gì không? Ông Biểu trình bày: "Nhà có 3 đứa con, vợ chồng thằng đầu đang làm rẫy cà phê với bố mẹ, con trai thứ là Nam đã hy sinh, còn Yến con gái út có bằng cao đẳng dược đang mở quầy bán thuốc. Nếu được, xin giám đốc xem xét cho cháu vào làm ở bệnh xá công an tỉnh".

Bẵng đi 1 năm, đúng ngày 27.7.2021, chị Yến được ký hợp đồng làm việc ở Bệnh xá Công an tỉnh Đắk Nông (cũ). Tiếp đó, tháng 1.2024 chị được vào biên chế công an, chính thức tiếp nối người anh trai liệt sĩ công tác trong ngành.

"Được vào biên chế Công an nhân dân, em cũng như bố mẹ rất vui, vì cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo công an tỉnh. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao để không phụ lòng các lãnh đạo và hơn hết, để anh Nam ở nơi chín suối cũng cảm thấy vui lòng và tự hào về người em gái đang tiếp bước anh", chị Yến chia sẻ.