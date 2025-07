Hy sinh vì cuộc sống bình yên: Những liệt sĩ CSGT vì dân

Khoảnh khắc đau thương

Thượng tá Trần Bảo Thành, Phó trưởng phòng CSGT (PC08), Công an Lâm Đồng, khi nhắc lại khoảnh khắc đau thương xảy ra cách đây tròn 2 năm với các đồng đội trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), mắt ông vẫn đỏ hoe và nghẹn giọng.

3 liệt sĩ CSGT Nguyễn Khắc Thường, Lê Quang Thành và Lê Ánh Sáng ẢNH: CACC

Ông Thành nhớ lại, hôm đó ngày 30.7.2023, trên địa bàn TP.Bảo Lộc (cũ) mưa như trút nước, kéo dài nhiều giờ; do đó dọc tuyến đèo Bảo Lộc có nhiều điểm bị sạt lở đất đá, cây xanh ngã đổ. Với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", lực lượng CSGT Trạm CSGT Madagui chốt ở đèo Bảo Lộc chủ động tuần tra để kịp thời phối hợp xử lý, cảnh báo, giải tỏa đất đá sạt lở nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Trong cơn mưa, các cán bộ, chiến sĩ CSGT cùng người dân vần lăn những tảng đá lớn án ngự giữa đèo để xe cộ lưu thông. Hình ảnh đẹp này được người dân kịp ghi lại và chia sẻ như bằng chứng sống động về tinh thần "vì dân phục vụ" của CSGT. Khoảng 14 giờ 30, nhận tin báo khu nhà chốt đèo Bảo Lộc (giữa đèo) có hiện tượng sạt lở; các cán bộ, chiến sĩ CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được điều động về để di dời phương tiện, trang thiết bị tại chốt đến nơi an toàn.

Khi về tới chốt, các CSGT chưa kịp ăn trưa, đang tìm cách di dời phương tiện, đồ đạc thì bất ngờ bị hàng ngàn mét khối đất đá cùng cây cối từ trên đồi cao đổ ập xuống vùi lấp một phần nhà cửa, nhiều xe cộ… Đau thương hơn, có 4 người bị đất đá vùi lấp mất tích trước sự bàng hoàng của đồng đội, gồm: trung tá Nguyễn Khắc Thường (sinh năm 1981, quê Hải Dương), đại úy Lê Quang Thành (sinh năm 1977, quê Quảng Trị), đại úy Lê Ánh Sáng (sinh năm 1990, quê Hà Tĩnh), và anh Phạm Ngọc Anh (sinh năm 2000, quê Thanh Hóa; nguyên là lính nghĩa vụ công an).

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc chiều 30.7.2023 ẢNH: LV

Sau khi báo chí thông tin các chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ, nhiều người dân trên cả nước đều xúc động tiếc thương, chia sẻ nỗi mất mát đến thân nhân, gia đình các liệt sĩ. Đặc biệt hơn, có những người còn nhận ra trung tá Nguyễn Khắc Thường, đại úy Lê Ánh Sáng đã niềm nở hỏi han, bắt tay khi cùng chung tay đẩy hòn đá lớn ra khỏi lòng đường trên đèo Bảo Lộc trước khi các anh gặp nạn.

Đội mưa tìm kiếm xuyên đêm

Ngay khi vụ sạt lở xảy ra, tỉnh Lâm Đồng huy động khoảng 200 người cùng nhiều phương tiện, máy móc đến hiện trường khẩn trương tìm kiếm những người mất tích. Trong cơn mưa tầm tã, PV Thanh Niên vượt hơn 120 km đến vị trí sạt lở, ghi nhận nhiều phương tiện, máy móc hoạt động hết công suất san gạt đất đá, cây cối để tìm những người đang bị đất đá chôn vùi.

Người thân, đồng đội, bạn bè đội mưa, từng giây nghẹt thở dõi theo nhịp tìm kiếm, thầm mong có một phép màu dưới lớp bùn đất… Nhưng không! 4 trái tim đã ngừng đập. Các đồng đội, người thân của các cán bộ, chiến sĩ CSGT đau đớn, bàng hoàng, nhòa hết nước mắt giữa trời mưa.

Các chiến sĩ CSGT cùng người dân vần lăn những tảng đá lớn giữa đèo để xe cộ lưu thông chiều 30.7.2023 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đến khoảng 20 giờ 10 cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy 3 thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, chưa thể xác định chính xác danh tính, vì có 2 thi thể không còn nguyên vẹn, nên phải chờ giám định ADN. Đêm khuya, mưa trên đèo Bảo Lộc ngày càng nặng hạt, lo sợ đất đá tiếp tục sạt lở nguy hiểm đến tính mạng lực lượng cứu hộ nên lúc 2 giờ ngày 31.7.2023, việc tìm kiếm người thứ 4 mất tích phải tạm dừng, chờ trời sáng. Đến 12 giờ cùng ngày, thi thể người mất tích cuối cùng được tìm thấy là anh Phạm Ngọc Anh trong niềm thương tiếc của gia đình và đồng đội.

Ra đi chưa kịp trao nhẫn đính hôn

Chúng tôi còn nhớ, tại hiện trường vụ sạt lở, ông Lê Ngọc Vĩnh (70 tuổi, quê Hà Tĩnh), cha của đại úy Lê Ánh Sáng, hai mắt đỏ hoe, giọng thắt nghẹn: "Sáng là đứa hiền lành, hiếu thảo. Tui vô để chuẩn bị đám cưới con trai, nhưng nay lại chờ để đưa thi hài con về". Theo ông Vĩnh, 2 gia đình vừa ấn định tháng 9 sẽ tổ chức lễ cưới cho Sáng và người yêu. Còn trong ký ức của đồng đội, khi trên đèo Bảo Lộc xảy ra sạt lở, cây đổ, tai nạn, anh Sáng luôn là người nhiệt tình, năng nổ đi thực hiện nhiệm vụ.

Xuyên đêm giữa mưa bão tìm kiếm nạn nhân mất tích sau sạt lở trên đèo Bảo Lộc ẢNH: L.V

Trong ngôi nhà nhỏ ở TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng (cũ), Lâm Đồng, khi thi hài liệt sĩ, trung tá Nguyễn Khắc Thường được đưa về, nhiều người không kìm được nước mắt khi thấy chị Phương (vợ anh Thường) ôm 2 con trai nhỏ vấn khăn tang, thẫn thờ trước di ảnh chồng. Hai đứa trẻ từ nay không còn hơi ấm người cha, không còn được nghe những lời dạy bảo của cha nữa, đã bật khóc nức nở.

Còn tại phố núi Đà Lạt (cũ), đông đảo người thân, đồng đội chờ đón thiếu tá Lê Quang Thành trở về với những dòng nước mắt.

Ngày 1.8.2023, Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đến nhà 3 liệt sĩ CSGT trao Bằng Tổ quốc ghi công, và Quyết định truy thăng cấp bậc hàm cho các chiến sĩ CSGT hy sinh để ghi nhận sự hy sinh "vì nhân dân phục vụ" của những người ra đi. Tiếp đó, ngày 2.8.2023, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến từng gia đình trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho thân nhân 3 liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc; đề xuất truy tặng Huân chương Dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh, nguyên chiến sĩ nghĩa vụ công an, hy sinh cùng 3 chiến sĩ CSGT.

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường ẢNH: L.V

Còn mãi trong ký ức người ở lại

Thượng tá Trần Bảo Thành cho biết sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT để lại bao niềm thương tiếc không thể phai nhòa. Cũng theo ông Thành, trong 2 năm qua, Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và thiếu tướng Trương Minh Đương (giám đốc) đặc biệt quan tâm đến gia đình 3 liệt sĩ. Vào dịp lễ tết, ngày truyền thống CAND, ngày Thương binh - liệt sĩ, ngày giỗ…, Ban giám đốc và lãnh đạo Phòng CSGT cùng đồng đội đều đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ 3 liệt sĩ.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho gia đình liệt sĩ Lê Quang Thành ẢNH: LV

Bên cạnh đó Công an tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm, nâng đỡ cuộc sống của những người thân 3 liệt sĩ. Em trai của liệt sĩ Lê Ánh Sáng và con gái lớn của liệt sĩ Lê Quang Thành được tuyển vào lực lượng Công an Lâm Đồng. Con trai thứ của liệt sĩ Thành đang tiếp nối truyền thống của cha, thi đậu vào Trường cao đẳng An ninh nhân dân.

Ông Thành chia sẻ thêm, Phòng CSGT phối hợp Hội Phụ nữ khối Cảnh sát, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận hỗ trợ thường xuyên cho 2 cháu trai (11 và 12 tuổi) là con của liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường.

Hình ảnh các CSGT cùng người dân vần tảng đá lớn trên đèo Bảo Lộc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Các chiến sĩ CSGT đã đi xa, nhưng hình ảnh cuối cùng của các anh cùng người dân vần tảng đá trên đèo Bảo Lộc, qua đoạn clip ngắn mà người dân quay trong mưa, vẫn còn mãi trong ký ức người ở lại. (còn tiếp)