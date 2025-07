Liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân và đứa con chưa kịp gọi tiếng 'ba'

Tháng 4.2025, tại gia đình liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân, Công an TP.HCM trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ.

Đứng trước di ảnh liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM (nay đã nghỉ hưu - PV) xúc động bày tỏ dù đất nước đã hòa bình nhưng vẫn còn biết bao cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân ngày đêm lặng thầm chiến đấu, tiếp tục hy sinh xương máu, tính mạng để mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân.

Sự hy sinh của trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân chính là một trong rất nhiều những tấm gương sáng của ngành công an, vì bình yên của Tổ quốc - nhân dân mà không quản ngại khó khăn, gian nan; sẵn sàng hy sinh xương máu và tính mạng. Với Công an TP.HCM, sự ra đi của trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân trong quá trình công tác là một sự mất mát to lớn.