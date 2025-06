Vụ thiếu tá CSGT Long An hy sinh khi làm nhiệm vụ: Đề nghị tử hình 4 bị cáo

Ngày 11.6, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo với các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo gồm: Phạm Trung Hiếu (35 tuổi), Lê Thành Nghĩa (36 tuổi, cùng ngụ xã An Ninh Tây, H.Đức Hòa, Long An), Phan Thị Mỹ Quyên (35 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) và Nguyễn Lê Nhật Triều (28 tuổi, ngụ Đồng Nai, tạm trú xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An).

Bị cáo Phạm Trung Hiếu và 3 bị cáo khác trong vụ án bị đề nghị mức án tử hình ẢNH: BẮC BÌNH

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận khi các đối tượng tham gia vận chuyển, mua bán lượng lớn ma túy trong lúc bị vây bắt đã lao xe vào lực lượng chức năng, khiến một thiếu tá CSGT và 2 người dân tử vong.

Theo cáo trạng, Phạm Trung Hiếu là người cầm đầu đường dây, móc nối với các đối tượng bên Campuchia để mua gần 19 kg heroin, 32 kg ma túy đá (methamphetamine) cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác, sau đó tổ chức phân phối cho nhiều đầu mối tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Một trong những mắt xích quan trọng là Lê Thành Nghĩa – người trực tiếp vận chuyển ma túy cho Hiếu. Cụ thể, ngày 21.4.2023, Nghĩa giao hơn 6 kg ma túy, thuê chú ruột là Nguyễn Văn Thanh làm tài xế. Cả 2 đã sử dụng ma túy trước khi đi.

Khi bị lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe trên đường tỉnh 824 (đoạn thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An), Thanh điều khiển xe tông thẳng vào tổ công tác, khiến một thiếu tá CSGT và 2 người dân tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Long An vào cuộc điều tra. Khám xét nơi ở của Hiếu, công an thu giữ nhiều loại ma túy, nhiều khẩu súng, ống ngắm và hàng chục viên đạn.

Quang cảnh phiên tòa ẢNH: BẮC BÌNH

Ngoài ra, Phan Thị Mỹ Quyên bị cáo buộc mua hơn 17 kg ma túy từ Hiếu, chia nhỏ để bán tại TP.HCM. Nguyễn Lê Nhật Triều (bạn trai của Quyên) tiếp tay phân phối gần 3 kg ma túy. Cả 2 còn bị cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, Nghĩa từng 2 lần tổ chức cho Thanh sử dụng ma túy, còn Quyên 1 lần tổ chức cho Triều sử dụng ma túy tại nhà.

Liên quan vụ án, ngày 27.3.2024, TAND tỉnh Long An đã xét xử tài xế Nguyễn Văn Thanh và tuyên án tử hình về tội giết người. Phiên xét xử các bị cáo còn lại từng bị hoãn vào ngày 16.5 vừa qua, do vắng mặt một số luật sư bào chữa.

Tại phiên tòa ngày 11.6, đại diện Viện KSND tỉnh Long An đề nghị mức án tử hình đối với 4 bị cáo nêu trên về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Viện KSND còn đề nghị thêm các mức án phụ: Phạm Trung Hiếu từ 1 - 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng; Lê Thành Nghĩa từ 7 - 8 năm tù và Phan Thị Mỹ Quyên 2 - 3 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An sẽ tuyên án vào chiều 17.6.