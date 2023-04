Thiếu tá CSGT Long An hy sinh khi đang làm nhiệm vụ: Khởi tố tài xế

Chiều 27.4, Cơ quan CSĐT tỉnh Long An cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, H.Đức Hòa, Long An) để điều tra hành vi "Giết người". Thanh là tài xế xe bán tải BS 49C - 296.01 tông thiếu tá Nguyễn Xuân Hào khiến thiếu tá Hào hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Chiếc xe gây án bị lật tại hiện trường. CTV

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng 14 giờ ngày 21.4, Thanh điều khiển ô tô bán tải BS 49C - 296.01 lưu thông trên Tỉnh lộ 824 (đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An) chở Huỳnh Trung Hiếu (32 tuổi, tự Chỉa, ngụ ấp Lộc Hiệp, xã An Ninh Đông, H.Đức Hòa) và 5 kg nghi là ma túy tổng hợp, 4 bánh nghi là heroin. Lúc này, xe do Thanh điều khiển tông tử vong 3 người, trong đó có thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, CSGT Công an H.Đức Hòa.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an viếng tang lễ thiếu tá Nguyễn Xuân Hào BẮC BÌNH

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục tạm giữ hình sự nghi phạm, 6 kg chất nghi là ma túy đá và 18 bánh nghi là heroin để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Vụ án liên quan thiếu tá tử vong khi đang làm nhiệm vụ gây chấn động dư luận trong tuần qua.