Thiếu tá CSGT Long An tử vong khi làm nhiệm vụ: Khởi tố vụ án giết người

Ngày 23.4, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An cho biết, liên quan vụ xe ô tô tông thiếu tá CSGT khi làm nhiệm vụ và 2 người đi đường tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người.

Chiếc xe tông thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và 2 người khác CTV

Ngoài ra, theo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An, qua kiểm tra chiếc xe gây tai nạn, lực lượng chức năng phát hiện 5 kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và 4 bánh nghi là heroin.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã khám xét các địa điểm khác có liên quan trên địa bàn H.Đức Hòa (Long An). Qua đó tạm giữ 3 người khác có liên quan và thu giữ thêm 1 kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và 14 bánh nghi là heroin.

Qua làm việc, tài xế điều khiển xe ô tô tô BS 49C - 296.01 khai nhận trước đó có sử dụng ma túy.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 21.4, Công an H.Đức Hòa phối hợp các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, phát hiện ô tô BS 49C - 296.01 lưu thông với tốc độ nhanh về hướng TP.HCM có nhiều biểu hiện khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ để bỏ chạy. Sau đó, ô tô này tiếp tục tông vào một số phương tiện đang lưu thông trên đường rồi lật nghiêng.

Vụ việc làm thiếu tá CSGT CSGT Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, thuộc Công an H.Đức Hòa) bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Cùng bị nạn và tử vong còn có 2 người đi đường là H.N.V.M (29 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) và P.T.K.T (50 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM).

Ngay sau đó, tài xế chiếc xe gây tai nạn và 1 người ngồi trong xe bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ tại chỗ. Cả 2 nghi phạm này đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tạm giữ hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển phương tiện về hành vi giết người. Do vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nên tạm thời Công an tỉnh Long An chưa cung cấp danh tính các nghi phạm.