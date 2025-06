'Tối hậu thư' cho Dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng Long An

Chậm trễ thi công, không tuân thủ quy hoạch

Ngày 5.6, đoàn kiểm tra của Sở Tài chính Long An đã có báo cáo kết quả kiểm tra liên quan Dự án (DA) công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng với diện tích khoảng 388.747 m2 tại xã Tân Đông (H.Thạnh Hóa) do Công ty CP đầu tư và phát triển Vĩnh Hằng (Công ty Vĩnh Hằng) làm chủ đầu tư

Qua kiểm tra thực địa vào tháng 4.2025, đoàn kiểm tra của Sở Tài chính Long An do ông Trần Văn Tươi, Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn, ghi nhận: DA công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng được UBND tỉnh Long An cấp phép đầu tư lần đầu vào tháng 3.2008, tổng mức đầu tư trên 1.020 tỉ đồng, ban đầu dự kiến hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2019. Sau nhiều lần điều chỉnh, đến nay, DA vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng, thậm chí chỉ có hạng mục duy nhất là nhà bảo vệ được xây đúng vị trí theo quy hoạch được duyệt.

Sau hơn 17 năm được cấp phép đầu tư, DA công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng chỉ mới thực hiện được khoảng 30% khối lượng công việc ẢNH: BẮC BÌNH

Chủ đầu tư mới xây dựng được nhà tang lễ, ban quản trang, nhà đội xây dựng bia mộ và một số hạ tầng cơ bản trên diện tích khoảng 60.000 m2. Phần còn lại, chiếm hơn 80% (hơn 26 ha) tổng diện tích vẫn là đất trống, hoang vu. Đáng chú ý, các công trình được xây dựng hầu hết sai vị trí, sai diện tích so với giấy phép xây dựng số 101/GPXD do Sở Xây dựng Long An cấp năm 2016. Một số hạng mục chính như nhà điều hành, trạm xử lý rác thải, trạm bơm, khu quảng trường… chưa được triển khai.

Chủ đầu tư không chỉ chậm tiến độ mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong khâu tổ chức và hoạt động. Theo đó, công ty đã thực hiện chuyển đổi loại hình từ công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) sang công ty cổ phần (CP) và thực hiện cùng lúc việc chuyển nhượng cổ phần khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Việc kê khai thuế, vốn điều lệ và sử dụng "giá trị thặng dư cổ phần" để tăng vốn điều lệ bị xác định là không đúng quy định, chưa đủ cơ sở pháp lý theo luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy phạm pháp luật khác có liên quan.

DA công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng còn từng bị xử phạt về hành vi khai thác khoáng sản (đào ao cảnh quan, lấy đất san lấp) khi chưa đăng ký khối lượng, công suất khai thác, vi phạm Nghị định 36/2020/NĐ-CP. Dù bị phạt 120 triệu đồng từ năm 2023 nhưng đến nay công ty vẫn chưa hoàn tất thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản theo yêu cầu của Sở NN-MT.

Trong lĩnh vực đất đai, Công ty Vĩnh Hằng bị xác định chưa đưa vào sử dụng khoảng 26 ha đất, dù đã được giao đất từ năm 2010 và chưa được UBND tỉnh Long An chấp thuận gia hạn sử dụng đất.

Bên cạnh đó, DA còn là liên quan đến nhiều đơn khiếu nại, tố cáo về việc chủ đầu tư không thanh toán chi phí thi công, tranh chấp với nhà đầu tư thứ cấp, dùng quyền sử dụng mộ phần để thế chấp giao dịch dân sự, trốn thuế…

Sở Tài chính Long An kiến nghị 'thời hạn chót' để chủ đầu tư khắc phục vi phạm

Sở Tài chính Long An nhận định: Việc chậm trễ thi công, không tuân thủ quy hoạch và những vấn đề về tài chính - pháp lý của chủ đầu tư đang ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và hiệu quả sử dụng đất công.

Trên thực tế, DA công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng từng được kỳ vọng sẽ giải quyết nhu cầu an táng văn minh, hiện đại, góp phần giảm áp lực lên các nghĩa trang cũ trong tỉnh Long An.

Tuy nhiên, nội dung kết luận của đoàn kiểm tra ghi: Mặc dù các tranh chấp mang yếu tố dân sự (trừ nội dung tố cáo trốn thuế đang được Công an tỉnh Long An xác minh - PV) nhưng phần nào phản ánh được việc nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính để tiếp tục triển khai thực hiện DA. Việc góp vốn của các cổ đông là chưa đầy đủ trên thực tế so với hồ sơ… Do đó, chưa đủ cơ sở để xem xét việc gia hạn tiến độ thực hiện DA dự án theo đề nghị của Công ty Vĩnh Hằng.

Hơn 5 ha đất nông nghiệp gần DA công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng bị khai thác không phép và được cho là bán cho DA này để san lấp mặt bằng

ẢNH: B.B

Tại cuộc họp kiểm tra cuối tháng 4.2025, đại diện đoàn kiểm tra khẳng định, sẽ kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời tham mưu UBND tỉnh xem xét lại tính khả thi của DA, nếu nhà đầu tư không khắc phục các sai phạm.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Giám đốc Sở Tài chính Long An chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc Sở Tài chính) rà soát xử lý vi phạm trong lĩnh vực đăng ký hoạt động doanh nghiệp đối với Công ty Vĩnh Hằng.

Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND tỉnh Long An giao cơ quan thuế (Chi cục Thuế khu vực XVII) tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định pháp luật đối với nội dung đơn tố giác của ông N.Q.V. liên quan việc ông K.S.H (cùng ngụ TP.HCM) có dấu hiệu kê khai thông tin thuế không trung thực để báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Kiến nghị UBND tỉnh Long An giao Sở Tài chính, Sở NN-MT, Sở Xây dựng và UBND H.Thạnh Hóa tiếp tục rà soát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục vi phạm của Công ty Vĩnh Hằng trong lĩnh vực đầu tư và có báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30.6. Sau khi Công ty Vĩnh Hằng khắc phục toàn bộ các vi phạm trong các lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đất đai, khoáng sản thì liên hệ Sở Tài chính để được hướng dẫn nộp hồ sơ gia hạn tiến độ thực hiện dự án theo quy định. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp các Sở ngành liên quan và UBND H.Thạnh Hóa để rà soát, xem xét giải quyết đề nghị của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện khắc phục đầy đủ các nội dung nêu trên thì tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.