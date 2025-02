Vì sao Long An chưa thanh tra toàn diện dự án công viên Vĩnh Hằng?

Liên quan việc Sở KH-ĐT Long An đề nghị thanh tra toàn diện dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng (ấp 2, xã Tân Đông, H.Thạnh Hóa, Long An), ngày 9.2, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Long An cho biết, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo chưa thanh tra toàn diện dự án này.

Ông Sơn cũng chỉ đạo thực hiện nhiều công việc liên quan nhằm khắc phục sai phạm, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình xin gia hạn dự án và điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 (sau 15 năm được phê duyệt).

Nhiều vấn đề cần phải xử lý trước khi được điều chỉnh 1/500

Theo đó, ông Huỳnh Văn Sơn chỉ đạo Sở KH-ĐT phối hợp Cục Thuế Long An thẩm định lại hồ sơ chuyển đổi từ loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) sang công ty cổ phần (CP) đối với chủ đầu tư dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng.

Chủ đầu tư hiện nay là Công ty CP đầu tư - phát triển Vĩnh Hằng (gọi tắt Công ty Vĩnh Hằng). Thông qua đó làm rõ thời điểm chuyển nhượng vốn/cổ phần mang tính nội bộ giữa những người đã đầu tư vào dự án (hiện nay là cổ đông). Nếu phát hiện hành vi gian lận thuế thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng đã quá hạn kéo dài trong nhiều năm gây bức xúc dư luận địa phương ẢNH: B.B

Tại nội dung trên, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, hiện Cục Thuế Long An và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang trong quá trình xử lý tin báo tố giác tội phạm trốn thuế thông qua hình thức "bán cổ phần" tại Công ty Vĩnh Hằng. Hồ sơ tố cáo cho rằng, các giao dịch này có dấu hiệu trốn thuế hơn 10 tỉ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn cũng chỉ đạo UBND H.Thạnh Hóa phối hợp Sở Xây dựng thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền liên quan đến nội dung quy hoạch, xây dựng.

Theo báo cáo của UBND H.Thạnh Hóa, sau 15 năm nhận đất từ UBND tỉnh Long An, chủ đầu tư chỉ mới triển khai thi công xây dựng được 776/300.000 m2 theo đồ án quy hoạch chi tiết (1/500 do UBND tỉnh Long An phê duyệt năm 2010).

Mặc dù vậy, Công ty Vĩnh Hằng chỉ có duy nhất hạng mục nhà bảo vệ với diện tích 16 m2 là thi công đúng vị trí giấy phép của Sở Xây dựng Long An cấp vào năm 2016.

Kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng theo giấy phép xây dựng đã cấp cũng nêu rõ, các hạng mục đã xây dựng không đúng diện tích gồm cổng chính, nhà bảo vệ; Các hạng mục đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành gồm: nhà xe, hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy; các hạng mục chưa xây dựng gồm: nhà điều hành, trạm xử lý nước thải, trạm bơm, nhà vệ sinh.

Năm 2023, Sở TN-MT Long An đã kết luận Công ty Vĩnh Hằng không đưa đất vào sử dụng đối với phần diện tích 26/38 ha đã được UBND tỉnh Long An giao là vi phạm điều 64 luật Đất đai năm 2013 quy định thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Hơn 5 ha đất trồng lúa gần dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng bị khai thác trái pháp luật ẢNH: CTV

Sau nhiều năm liền để dự án "đắp chiếu", đầu năm 2024, Công ty Vĩnh Hằng nộp hồ sơ xin tỉnh Long An phê duyệt thay đổi đồ án quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi thẩm định hồ sơ và căn cứ báo cáo của UBND H.Thạnh Hóa và các sở, ngành liên quan, Sở KH-ĐT Long An nhận định doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính để tiếp tục triển khai dự án.

Ngoài ra, Công ty Vĩnh Hằng chưa được gia hạn tiến độ thực hiện dự án (hết thời hạn năm 2019); công ty liên quan trực tiếp đến nhiều vụ việc tranh chấp dân sự kéo dài tại tòa án, nhiều khiếu nại và cả tố cáo hình sự. Việc thi công dự án kéo dài nhiều năm đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, lãng phí đất đai… Từ đó, Sở KH-ĐT đề nghị UBND tỉnh Long An cho thanh tra toàn diện dự án này.

Liên quan hành vi vi phạm khai thác khoáng sản cả trong và ngoài dự án

Theo Sở TN-MT Long An, Công ty Vĩnh Hằng đã khai thác 2 hầm đất bên trong dự án với tổng diện tích khoảng 5 ha nhưng chưa thực hiện việc đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác với cơ quan thẩm quyền là vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản.

Đất trồng lúa được khai thác trái pháp luật để vận chuyển đi san lấp cho dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng ẢNH: CTV

Trước đó, Thanh Niên có bài "Chuyện lạ ở Long An: Đất trồng lúa biến thành hồ nước khổng lồ", phản ánh về việc khai thác đất nông nghiệp trái pháp luật xảy tại vị trí cặp ranh dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng.

UBND H.Thạnh Hóa đã vào cuộc xác minh, xác định có hơn 5 ha đất nông nghiệp bị khai thác trái pháp luật. Người đứng tên quyền sử dụng đất này là ông P.T.T (giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty B.T, có trụ sở tại TP.HCM).

Báo cáo tài chính của Công ty Vĩnh Hằng (tại Cục Thuế Long An) thể hiện, từ năm 2018 đến 2021, công ty đã chi trả "tiền cho người bán ngắn hạn" cho cá nhân ông P.T.T. và Công ty B.T tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng. Đó là một phần chi phí san lấp mặt bằng của dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng.

Đất trồng lúa bị khai thác trái pháp luật để giờ là hồ nước mênh mông, sâu hơn 20 m ẢNH: B.B

Ông Phạm Tùng Chinh, Chủ tịch UBND H.Thạnh Hóa cũng đã ban hành quyết định thanh tra đột xuất vụ khai thác đất nông nghiệp trái pháp luật này.

Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn hơn 2 tháng so với thời gian dự kiến kết luận thanh tra, nhưng không hiểu vì sao UBND huyện này vẫn chưa ban hành kết luận.