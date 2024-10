Triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều súng đạn

Mở tiệm tạp hóa tạo vỏ bọc để chứa ma túy

Qua công tác quản lý địa bàn, trung tuần tháng 8.2024, Công an Q.Bình Tân phát hiện trên địa bàn nổi lên đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, nên đã tập trung xác minh, làm rõ.

Hiệp, Quí, Sang bị bắt cùng tang vật ẢNH: CACC

Tài liệu trinh sát thu thập được, nghi phạm tên Quách Ngọc Quí (34 tuổi, quê Long An), thường chạy ô tô màu trắng, mang biển số tỉnh Long An để giao ma túy trên địa bàn Q.Bình Tân. Quí là chân rết của Trần Quang Hiệp. Để tạo vỏ bọc làm ăn hợp pháp, Hiệp mở tiệm tạp hóa "Anh Thư" tại nhà (ở ấp 5, xã Bình Đức, H.Bến Lức, Long An) để mua bán ma túy.

Chiều 14.9, tại đường Dương Tự Quán (P.An Lạc A, Q.Bình Tân), các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Bình Tân đã bắt giữ Quách Ngọc Quí, khi Quí đang chờ giao ma túy.

Kiểm tra chiếc ô tô Quí đang sử dụng, trinh sát phát hiện, thu giữ một hộp giấy bên trong có gói ni lông chứa tinh thể. Qua giám định đây là ma túy ở thể rắn, loại methamphetamine, khối lượng 997,7300 gram.

Quách Ngọc Quí khai, theo sự phân công của Hiệp, lúc 22 giờ cùng ngày, Quí lái ô tô đến cổng Khu công nghiệp Đức Hòa (Long An) nhận hai gói ni lông chứa ma túy đá từ người đàn ông khoảng 35 tuổi. Quí chở ma túy về tiệm tạp hóa Anh Thư của Hiệp rồi chia ra, đóng gói thành hai phần.

Đóng gói xong, Quí lái ô tô đến chỗ đường Hùng Vương giao với quốc lộ 1 (TP.Tân An) để giao gói ni lông chứa ma túy cho Võ Trọng Nhân (34 tuổi, quê Tiền Giang). Tiếp đó, Quí lái ô tô đến đường Dương Tự Quán (Q.Bình Tân) để giao gói ma túy còn lại thì bị trinh sát kiểm tra bắt giữ.

Quí khai nhận, việc đi giao ma túy còn có Phạm Văn Sang Em (28 tuổi, quê Long An), theo sự phân công của Hiệp.

Thu giữ nhiều súng đạn

Chiều cùng ngày (14.9), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Bình Tân phối hợp Công an xã Bình Đức (H.Bến Lức), mời Phạm Văn Sang Em đến làm rõ. Khám xét khẩn cấp căn nhà Em ở, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn với 20 viên đạn.

Phạm Văn Sang Em khai vừa vận chuyển số ma túy này từ tiệm tạp hóa Anh Thư đem về đây cất giấu theo chỉ đạo của Hiệp. Riêng khẩu súng và 20 viên đạn, Em khai được người bạn quen biết ngoài xã hội gửi nhờ cất giùm khoảng 1 tháng nay. Em cũng thừa nhận được Hiệp phân công nhiệm vụ cất giữ, đóng gói ma túy, khi có khách cần mua thì mang đi giao.

Số ma túy và súng, đạn công an thu giữ ẢNH: CACC

Mở rộng truy xét, ngày 15.9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Bình Tân phối hợp Công an thị trấn Bến Lức, kiểm tra tại phòng 220 khách sạn M. (thị trấn Bến Lức), bắt giữ Trần Quang Hiệp. Khám xét trong phòng, lực lượng chức năng thu giữ hai gói ma túy đá loại ketamine, có tổng khối lượng 14,8002 gram.

Hiệp khai, thông qua mối quan hệ với người có biệt danh "Anh Cả" ở Campuchia, từ tháng 7.2024, Hiệp được phân công tìm nơi cất giấu ma túy. Khi có khách cần mua "Anh Cả" gửi ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Hiệp được trả tiền công 10 triệu đồng nếu bán được 1 kg ma túy.

Thông qua ứng dụng Zangi (có nguồn gốc từ nước ngoài) "Anh Cả" sẽ nhắn địa điểm ở TP.HCM và Long An cho Hiệp để nhận ma túy. Hiệp phân công Quí đi nhận ma túy đem về để ở nhà của Hiệp là tiệm tạp hóa Anh Thư, cất giữ. Quí và Sang Em được Hiệp giao nhiệm vụ cất giữ ma túy, đóng gói và đi giao cho khách khi có yêu cầu.

Mở rộng truy xét, trưa 15.9, lực lượng chức năng kiểm tra phòng VIP 5, khách sạn K. ở H.Bến Lức, nơi Nguyễn Thanh Phương (40 tuổi) trú ngụ, phát hiện trong ba lô của Phương có 2 viên thuốc lắc, 3 gói ni lông màu đỏ có ghi chữ "Ferrari" chứa chất bột có khối lượng 20,1827 gram, 2 khẩu súng ngắn và 26 viên đạn các loại.

Phương khai số ma túy này mua của Sang Em với giá 2,2 triệu đồng, mang về để sử dụng. Về nguồn gốc 2 khẩu súng và 26 viên đạn, Phương khai mua trên mạng xã hội đầu năm 2020 với giá 7,8 triệu đồng để phòng thân.

Tiếp đó, chiều 15.9, lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của Võ Trọng Nhân, thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp và một khẩu súng ngắn.

Khám xét chiếc ô tô của Nhân đang đậu trước căn hộ, trinh sát phát hiện thu giữ 1 khẩu súng ngắn. Trong chiếc túi đeo trên người của Nhân, trinh sát thu giữ 3 gói ma túy đá.

Võ Trọng Nhân khai có liên lạc với Hiệp thông qua mạng xã hội Zalo và đặt mua 1 kg ma túy với giá 205 triệu đồng. Số ma túy này Quí đem giao cho Nhân tại giao lộ Hùng Vương - quốc lộ 1 vào ngày 14.9.

Sau khi nhận "hàng", Nhân mang về nhà cất giấu chờ tìm mối tiêu thụ. Nhân đã chuyển khoản cho Quí tiền mua ma túy 70 triệu đồng. Về nguồn gốc 2 khẩu súng ngắn, Nhân khai của một khách hàng mua ma túy nhưng không đủ tiền thanh toán nên thế chấp lại. Do bán ma túy cho nhiều người và thời gian đã lâu nên Nhân không nhớ rõ.

Với tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố Trần Quang Hiệp, Quách Ngọc Quí, Phạm Văn Sang Em, Võ Trọng Nhân về tội "mua bán trái phép các chất ma túy", khởi tố Nguyễn Thanh Phương về hành vi "tàng trữ trái phép các chất ma túy". Vụ án hiện đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.