Công an TP.HCM phá án 'thần tốc': Giải quyết các vụ ANTT từ sớm, từ cơ sở

Trong những năm gần đây, Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ các lực lượng và biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm triệt tiêu không để tội phạm có điều kiện hoạt động phức tạp, đặc biệt là loại tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường phố (cướp, cướp giật).



Thông qua camera ở Q.12, lực lượng chức năng theo sát được những tình huống gây mất ANTT ẢNH: TRẦN KHA

Phá án cướp giật chưa đầy 24 giờ đồng hồ

Điển hình là vụ xông vào biệt thự cướp hơn 1,1 tỉ đồng ở Q.12 (TP.HCM) xảy ra cuối tháng 4.2024. Nhóm đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, lười lao động, quen nhau trên mạng qua Hội vỡ nợ muốn làm liều. Nghi phạm Nguyễn Đức Tiến (33 tuổi) đăng status rủ Đỗ Văn Tuấn (29 tuổi), Lê Văn Sĩ (27 tuổi) tham gia đi cướp tại các biệt thự ở TP.HCM, tỉnh Bình Dương

Sau đó, Tiến đi khảo sát một vài căn biệt thự có ít thành viên trong gia đình sinh sống thì chọn biệt thự nhà bà T.T.L (55 tuổi, ở đường Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12) để cướp tài sản. Nhóm người này đi mua 3 con dao, cuộn băng keo, bình xịt sơn đen, 4 cặp găng tay y tế với "kịch bản" khi đột nhập vào nhà bà L. sẽ dùng dao đe dọa, trói, dán miệng nạn nhân, dùng bình sơn xịt che camera an ninh, rồi khống chế toàn bộ thành viên trong gia đình để cướp tài sản.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nắm được đường đi nước bước của chúng nên lên kế hoạch vây bắt sau khi gây án.

Đúng như nhận định của trinh sát, khoảng 23 giờ 30 ngày 29.4, nhóm người trên đột nhập vào nhà bà L. qua cổng chính, vào bên trong nhà giật túi xách chứa 1 tỉ đồng, rồi định tẩu thoát thì lực lượng công an tổ chức vây bắt gọn 3 tên nói trên.

Công an TP.HCM bắt giữ 3 nghi can xông vào biệt thự cướp hơn 1,1 tỉ đồng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bà L. cho biết, trong khoảng thời gian ngắn chỉ trong 15 phút, lực lượng công an có mặt rất đông kịp thời để hỗ trợ, bắt nhóm người này.

Với chiến công trên, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP HCM đánh giá cao công tác hiệp đồng tác chiến, phối hợp giữa các lực lượng Công an TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và người dân. Nhờ vậy mà vụ án được khám phá nhanh chóng, an toàn tuyệt đối.

Lực lượng trinh sát cho hay, các đối tượng bàn bạc kỹ lưỡng với nhau, lên phương án cướp. Chúng tìm hiểu rất kỹ về gia đình của nạn nhân có bao nhiêu người, hoàn cảnh như thế nào, thậm chí thăm dò trước mọi thứ, tìm hiểu địa bàn, quy luật hoạt động... rồi mới hành sự.

Tương tự, vụ dàn cảnh mua điện thoại, xịt hơi cay ở Q.12 để cướp tài sản, công an chỉ phá án chỉ sau 1 ngày trình báo của nạn nhân. Cụ thể, ngày 26.1, Công an P.Tân Thới Nhất (Q.12) tiếp nhận tin trình báo của anh P.T.P (22 tuổi, ở Q.Tân Phú) về việc tối 25.1, trước nhà số 265/17 (P.Tân Thới Nhất) anh P. đang cho khách hàng kiểm tra điện thoại để giao dịch mua bán thì bất ngờ bị một người xịt hơi cay vào mặt. Anh P. bị cay mắt và choáng, tiếp đó người này đạp xe khiến anh té ngã. Sau đó, người này cùng đồng bọn cướp điện thoại, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an bắt giữ 4 nghi phạm xịt hơi cay để cướp tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Chưa đầy 24 giờ truy xét, đến 6 giờ ngày 27.1, Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ toàn bộ 4 nghi phạm gây án gồm: Trần Quốc Việt (27 tuổi, ở tỉnh Bình Thuận), Trần Duy Thiện Tân (30 tuổi, ở Q.Bình Tân), Nguyễn Trần Thanh Phương (21 tuổi, ở tỉnh Bình Dương), Nguyễn Ngọc Thiện (26 tuổi, ở TP.Huế).

Trước đó, tháng 12.2024, PC02 triệt phá 2 băng nhóm cướp giật tài sản, bắt giữ 4 bị can hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, PC02 phát hiện nhóm đối tượng hoạt động cướp giật tài sản tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM. Ngay sau đó, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo PC02 lập chuyên án để tập trung truy xét, triệt phá.

Kết quả ngày 16.12.2024, PC02 đã bắt giữ 3 nghi can Nhan Minh Đức (37 tuổi), Nguyễn Ngọc Nghĩa (36 tuổi, cùng ở Q.Tân Bình) và Mai Minh Hoàng (29 tuổi, ở Q.1, TP.HCM). Bước đầu, các nghi can khai nhận đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản tại Q.5, Q.10 và Q.Tân Bình.

Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản, bắt giữ Nhan Minh Đức, Nguyễn Ngọc Nghĩa, Mai Minh Hoàng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua đấu tranh, PC02 còn phát hiện một số đối tượng dùng thủ đoạn lên mạng tìm người mua bán xe máy, sau đó hẹn tại một địa điểm rồi dàn cảnh lấy xe bỏ chạy, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Qua truy xét, công an bắt giữ Vũ Văn Lương (27 tuổi, ở Q.10). Trong thời gian từ ngày 9 - 14.12.2024, với thủ đoạn trên, Vũ Văn Lương thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

Việc tấn công, trấn áp tội phạm nói chung, tội phạm xâm phạm sở hữu nói riêng được Công an TP.HCM thực hiện quyết tâm, mạnh mẽ, đồng bộ, vững chắc, không chỉ dừng lại ở việc tấn công tội phạm mà còn huy động cả hệ thống chính trị, người dân vào cuộc để ngăn ngừa bằng những giải pháp căn cơ. Cũng nhờ đó, tội phạm ở TP.HCM kéo giảm, người dân, hay du khách khi đến "thành phố nghĩa tình" đều cảm thấy an toàn, an tâm.

Xem mỗi vụ trộm cắp, cướp giật là một vụ trọng án

Theo Công an TP.HCM, trong năm 2024, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tập trung theo hướng hiệu quả thiết thực, đây là cơ sở để thực hiện hiệu quả "phòng ngừa xã hội" trong đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Nổi bật là đã thực hiện hiệu quả từ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đến nay, Công an TP.HCM thành lập hơn 4.600 tổ, với 10.800 thành viên. Lực lượng này đã hỗ trợ hiệu quả cho công an giải quyết các vụ việc liên quan ANTT từ sớm, từ cơ sở.

Công an TP.HCM tiếp tục duy trì, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả như: camera giám sát ANTT, tổ công nhân phòng chống tội phạm, mô hình 5+1 (là mô hình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng - PV), nhà trọ tự quản về ANTT...

Thời gian qua, để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xâm phạm sở hữu, Công an TP.HCM đã thành lập 10 tổ 363 cấp thành phố và 58 tổ cấp địa bàn quận, huyện, trong đó PC02 chủ công triển khai các biện pháp đấu tranh để có sự phân cấp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Lực lượng tham gia các tổ 363, gồm: nhiều cán bộ, chiến sĩ đến từ PC02, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, CSGT, CSCĐ... thuộc Công an TP.HCM.

Theo đó, lực lượng này có chức năng tuần tra, kiểm soát tại các khu vực, tuyến, địa bàn phức tạp về ANTT theo kế hoạch, phương án được Ban Giám đốc Công an TP.HCM phê duyệt nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, tập trung các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...), ma túy, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người và các hành vi gây mất trật tự nơi công cộng.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên về số vụ phạm tội về xâm phạm sở hữu tài sản được kiềm chế, kéo giảm sâu với tỷ lệ khám phá cao trong năm 2024, đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng An ninh nội địa (trước đây Trưởng PC02) Công an TP.HCM, khẳng định trong thời gian tới, chủ trương của Công an TP.HCM là tập trung đánh mạnh vào loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, thí điểm mô hình "xem mỗi vụ trộm cắp, cướp giật là một vụ trọng án", để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm, làm sao để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân liên quan đến tài sản được đảm bảo.

Bằng chứng là thời gian qua, ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng vào cuộc rất nhanh, xử lý nghiêm. Nhờ triển khai nhiều giải pháp từ đấu tranh đến phòng ngừa các loại tội phạm cướp, cướp giật mà thời gian qua có nhiều vụ án xảy ra nhưng được phá án rất nhanh. Điều này góp phần chung cho sự phát triển và ổn định của TP.HCM, tạo niềm tin cho người dân đối với hoạt động của lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng công an nói riêng.