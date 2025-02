Công an bắt kẻ cướp giật điện thoại ở Tân Bình chỉ sau 8 giờ

Ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giam Đặng Quang Vinh (46 tuổi, ở H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và Nguyễn Thanh Huy (31 tuổi, ở Q.Tân Bình) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đặng Quang Vinh khi bị bắt ẢNH: C.T.V

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 17.2, Công an P.12 (Q.Tân Bình) nhận tin báo của chị N. bị một người đi xe máy cướp giật điện thoại trị giá 32 triệu đồng trên đường Nguyễn Thái Bình.

Nhận tin báo, Công an P.12, Công an Q.Tân Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc truy xét nghi phạm.

Chỉ sau 8 giờ truy xét, các trinh sát đã bắt được nghi phạm tại H.Bình Chánh đưa về công an phường làm rõ.

Bước đầu, tại trụ sở công an, Vinh khai nhận hành vi phạm tội. Vinh có 3 tiền án tội cướp giật tài sản.

Công an cũng bắt giữ đồng phạm hỗ trợ tiêu thụ tài sản bị cướp giật là Huy, người này có 2 lần đưa đi cai nghiện bắt buộc, 1 tiền án tội trộm cắp tài sản.

Qua kiểm tra, Vinh và Huy đều dương tính với ma túy. Công an sau đó cũng thu hồi tài sản trao trả lại cho nạn nhân.