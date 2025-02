Kẻ cướp bám theo người phụ nữ từ Q.Bình Tân sang H.Bình Chánh cướp giật tài sản

Theo đó, trưa 5.2, để có tiền tiêu xài, Hiếu gọi cho Vũ rủ tìm người để cướp giật và Vũ đồng ý.

Hiếu và Vũ sau đó gắn biển số giả chồng lên xe máy rồi chở nhau đến đường Tây Lân (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) đổ xăng.

Hiếu (trái), Vũ tại trụ sở công an ẢNH: C.T.V

Tại đây, Hiếu thấy bà B.T.K (46 tuổi, ở Q.Tân Phú) có đeo giỏ xách nên báo cho Vũ, rồi cả hai bám theo.

Khi đến đường 1A (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), Vũ chạy xe máy áp sát nạn nhân để Vũ ngồi phía sau giật túi xách của bà K. khiến nạn nhân ngã xuống đường, tăng ga bỏ chạy.

Trên đường tháo chạy, Vũ và Hiếu tháo biển số xe giả vứt ven đường, nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình truy bắt.

Sau khi bị cướp giật, bà K. cùng chồng đến Công an xã Vĩnh Lộc B trình báo, trong túi xách bị cướp giật có 2 điện thoại di động và một số tiền mặt.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an xã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Bình Chánh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM trích xuất camera, truy xét nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Bình Chánh đã nhanh chóng truy xét được Vũ và Hiếu đưa về trụ sở làm rõ. Công an cũng thu giữ 2 điện thoại của bà K. mà nghi phạm cướp giật được.

Qua kiểm tra, Vũ có sử dụng ma túy và có 2 tiền án cướp giật tài sản. Hiếu có 2 tiền án cướp giật tài sản và một tiền án trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.