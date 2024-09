Công an Q.Tân Bình bắt kẻ cướp giật điện thoại có 6 tiền án

Ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Huỳnh Đức (38 tuổi, ở Q.Tân Phú) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.



Trương Huỳnh Đức khi bị bắt ẢNH: C.A

Theo điều tra, khuya 6.9, chị B.T.H.N (21 tuổi, ở H.Hóc Môn) cùng bạn chở nhau trên xe máy chạy trên đường Lạc Long Quân (P.10, Q.Tân Bình) thì bị kẻ gian chạy xe máy áp sát, giật điện thoại. Chị N. đã đến Công an P.10 (Q.Tân Bình) trình báo vụ việc mình bị cướp giật tài sản.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Trương Huỳnh Đức là nghi phạm gây ra vụ cướp giật. Biết Đức ở cùng em ruột tại nhà hẻm 519 Âu Cơ (P.Phú Trung, Q.Tân Phú), công an tiến hành vây bắt. Tuy vậy, khi lực lượng chức năng có mặt tại đây Đức đã rời đi trước đó.

Qua nắm thông tin, biết Đức đang tá túc nhà bạn tại tỉnh Bình Phước, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Đức quanh co chối tội nhưng với các bằng chứng cùng các lập luận sắc bén của các điều tra viên, Đức phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi gây án. Đức khai nhận, do túng thiếu nên đánh liều lấy xe của em gái đi gây án.

Sau khi cướp giật điện thoại, Đức đem bán cho Nguyễn Hiếu Thiện (46 tuổi, ở Q.Gò Vấp) với giá 6,5 triệu đồng. Thiện mở khóa điện thoại và tiếp tục bán cho L.H.H (38 tuổi, ở Q.Phú Nhuận) với giá 12 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Thiện, cơ quan chức năng thu giữ được nhiều máy tính, tài liệu phục vụ cho hoạt động phá khóa điện thoại.

Theo công an, Đức có 6 tiền án với các tội danh như cố ý gây thương tích gây chết người, trộm cắp… Như vậy, chỉ trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ, tính từ thời điểm nhận tin báo của nạn nhân, Công an P.10 và Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Tân Bình đã thành công bắt giữ kẻ gây án. Công an cũng đã thu hồi và trao trả lại điện thoại cho bị hại.

Hiện Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.