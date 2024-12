Công an H.Bình Chánh bắt kẻ giao lưu xe trên mạng rồi cướp giật xe máy

Ngày 29.12, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã bắt giữ Nguyễn Tú Kiệt (18 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật xe máy.

Nguyễn Tú Kiệt khi bị bắt ẢNH: C.A

Theo đó, rạng sáng 27.12, anh L. Đ. D (18 tuổi, quê An Giang) đến Công an xã Bình Chánh trình báo: ngày 26.12, có lên trang Facebook vào hội nhóm xe máy Biên Hòa gặp, giao lưu với người tên Kiệt (không rõ lai lịch).

Sau đó, Kiệt hẹn anh D. ở Suối Tiên và dùng xe máy của anh D. chở cả hai về Gò Đen (tỉnh Long An) để xem xe máy của người này.

Trên đường đi, Kiệt giả vờ làm rơi dép. Lần đầu Kiệt tự xuống xe nhặt lấy dép. Lần thứ 2 tại trước bãi đất trống trên quốc lộ 1 (ấp 15, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh), Kiệt nói anh D. xuống xe nhặt giúp dép. Khi anh D. xuống xe thì Kiệt tăng ga chạy về hướng Long An.

Ngay khi tiếp nhận tin tố giác của anh D., thượng tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh đã quyết liệt chỉ đạo các lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, quyết tâm khám phá.

Đến ngày 28.12, công an đã bắt được Nguyễn Tú Kiệt và thu hồi tài sản cướp giật.

Ngoài ra, qua đấu tranh, Kiệt còn khai nhận thực hiện thêm 1 vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh đang tiếp tục khai thác, đấu tranh, điều tra mở rộng để xử lý người này theo quy định pháp luật.