Ngày 3.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Christopher Thiên Phước (26 tuổi, quốc tịch Mỹ) để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Công an bắt người nước ngoài cướp giật tài sản ở Q.1 để mua ma túy ẢNH: CACC

Theo điều tra, trưa 26.12.2024, Nguyễn Christopher Thiên Phước ra tay cướp giật túi xách của anh J.G (20 tuổi, quốc tịch Na Uy) khi nạn nhân đang mãi dùng điện thoại, trên đường Cống Quỳnh (P. Phạm Ngũ Lão, Q.1). Quai túi xách bị đứt nhưng anh J.G kịp thời phản ứng, giật lại.

Tuy nhiên, Nguyễn Christopher Thiên Phước không từ bỏ ý định, tiếp tục giằng co chiếc túi xách.

Phát hiện vụ việc, nhiều người đi đường cùng tổ tuần tra Công an P.Phạm Ngũ Lão xông tới khống chế. Lúc này, Nguyễn Christopher Thiên Phước vùng vẫy, chống cự thoát thân nhưng bất thành.

Tại trụ sở công an, Nguyễn Christopher Thiên Phước khai nhận do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đã đi cướp giật tài sản. Qua test nhanh cho thấy người nước ngoài này dương tính với ma túy loại cần sa.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.