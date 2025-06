Công bố tổ chức bộ máy Công an tỉnh Cà Mau sau sáp nhập với Bạc Liêu

Chiều 29.6, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (sau sáp nhập, thứ 4 từ trái sang), trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau sau sáp nhập ẢNH: CACC

Tại buổi lễ, Công an tỉnh công bố quyết định sáp nhập Công an tỉnh Bạc Liêu với Công an tỉnh Cà Mau; thành lập bộ máy tổ chức mới có hiệu lực từ ngày 1.7, với 28 phòng trực thuộc, 9 công an phường, 55 công an xã và 1 đồn công an. Đồng thời, công bố các quyết định về công tác cán bộ, gồm: bổ nhiệm 6 Phó giám đốc Công an tỉnh, 28 trưởng phòng, 65 trưởng công an xã, phường và đồn.

Các Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau sau sáp nhập gồm: đại tá Lê Tấn Vinh, đại tá Trần Văn Thi, đại tá Phạm Minh Lũy, đại tá Nguyễn Phúc Cường, đại tá Bùi Xuân Khởi và đại tá Châu Quốc Huy.

Phát biểu chỉ đạo, đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh nhiệm vụ sắp xếp tổ chức và bảo đảm an ninh, trật tự đang đặt ra rất cấp bách, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, vừa triển khai vừa điều chỉnh, hoàn thiện. Ông yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, kiện toàn tổ chức đảng, bàn giao hồ sơ, tài sản theo đúng tiến độ, siết chặt kỷ luật, giữ vững kỷ cương, đạo đức công vụ.

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (thứ 5 từ trái sang), trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các trưởng công an xã ẢNH: CACC

Đặc biệt, 65 trưởng công an xã, phường, đồn công an được điều động về cơ sở phải phát huy năng lực, chủ động nắm tình hình, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất trong quá trình sáp nhập.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thi đua lập nhiều thành tích, góp phần bảo đảm an ninh - trật tự, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.