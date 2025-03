Công an tỉnh Cà Mau khen thưởng 6 cá nhân triệt phá vụ vận chuyển 2,4 kg ma túy

Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, giấy khen được trao cho đại úy Nguyễn Quốc Chinh (cán bộ Phòng CSGT) và 5 cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, gồm: thiếu tá Trương Minh Giảng, thiếu tá Phạm Văn Thấy, thiếu tá Nguyễn Hoàng Hưởng, đại úy Phạm Việt Khánh và đại úy Phạm Thanh Sử.

Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (thứ 4 từ trái sang), trao giấy khen cho các cá nhân trong vụ triệt phá vụ án vận chuyển trái phép 2,4 kg ma túy ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại buổi lễ, đại tá Phạm Minh Lũy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ trong quá trình điều tra, phá án. Ông nhấn mạnh, các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, thị trấn cần tiếp tục tăng cường công tác tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 5.3, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cà Mau phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, kiểm tra một ô tô đang di chuyển trên tuyến quản lộ Phụng Hiệp, hướng từ Bạc Liêu về Cà Mau.

Quá trình kiểm tra, các chiến sĩ phát hiện dưới chân Phạm Quốc Việt (40 tuổi, ngụ P.7, TP.Cà Mau) có một bọc ni lông chứa 5 gói ma túy đá, tổng trọng lượng 2,4 kg. Sau đó, Việt và tài xế Phạm Minh Thịnh ( 57 tuổi, ngụ P.7, TP.Cà Mau) được đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Việt và Thịnh khai nhận đã mua số ma túy này từ TP.HCM và vận chuyển về TP.Cà Mau bán lại cho các con nghiện. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.