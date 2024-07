Công an Q.1 bắt gia đình bán ma túy ở Xóm Chùa và 19 con nghiện

Ngày 28.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Loan (biệt danh Gái Lùn, vai trò cầm đầu nhóm, 56 tuổi, ở Q.1), Nguyễn Thị Kim Nhung (biệt danh Bé Heo, 26 tuổi, con gái của Loan), Trần Ngọc Thúy (55 tuổi, em gái họ của Loan) và Trần Thị Xuân Thảo (31 tuổi, cháu gái của Loan) để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an Q.1 (TP.HCM) triệt xóa nhóm bán ma túy quy mô gia đình ở khu vực Xóm Chùa CACC

Liên quan nhóm bán ma túy nói trên, Công an Q.1 còn bắt quả tang 19 con nghiện. Trong đó, công an khởi tố Huỳnh Văn Hồng (57 tuổi, ở H.Nhà Bè) và Lưu Anh Minh (57 tuổi, ở Q.7) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 17 người còn lại được đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Theo điều tra, sau khi chấp hành xong 21 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, từ đầu tháng 6, Loan trở về địa phương sinh sống ở khu vực Xóm Chùa (P.Cầu Kho, Q.1). Do không có nghề nghiệp, Loan đã móc nối với Nhung, Thúy và Thảo mua bán trái phép chất ma túy.

Nhóm 4 người nói trên sinh sống cùng nhau tại căn nhà trong hẻm cụt TK 53/43 Võ Văn Kiệt (P.Cầu Kho). Loan và Thúy nghiện ma túy loại heroin, còn con gái và cháu gái của Loan thì nghiện ma túy đá và thường lên cơn ngáo.

Loan là người cầm đầu nhóm, 3 người còn lại nhận trách nhiệm chia nhỏ ma túy, giao dịch, cảnh giới. Nhóm này chỉ bán ma túy cho những con nghiện quen biết hoặc qua giới thiệu từ các con nghiện trước đó. Thời gian bán từ 4 giờ sáng - 0 giờ rạng sáng hôm sau, giá 120.000 đồng/tép 0,1 gram.

Công an ghi nhận mỗi ngày có hàng chục con nghiện là dân lao động từ khắp các quận, huyện ở TP.HCM đến mua ma túy của Loan. Lợi dụng địa hình hẻm nhỏ, chằng chịt, có tay mắt cảnh giới nếu thấy người lạ xuất hiện trong hẻm, nhóm của Loan gây nhiều khó khăn cho quá trình phá án.

Nhận định nhóm bán ma túy quy mô gia đình của Loan vô cùng phức tạp cho an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM, Công an Q.1 khẩn trương vào cuộc đấu tranh. Sau quá trình điều tra, sáng 8.7, 9 tổ công tác ra quân đến tối 9.7 thì bắt quả tang nhóm Loan, Nhung, Thúy, Thảo có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ khoảng 600 tép ma túy và nhiều dụng cụ liên quan. Công an cũng phát hiện, bắt quả tang 19 con nghiện.