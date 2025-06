Lâm Đồng: Công bố các trưởng công an xã, phường, đặc khu

Trong số 52 trưởng công an xã phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đa số mang hàm sĩ quan cấp tá, cụ thể có 12 thượng tá, 29 trung tá, 6 thiếu tá, ngoài ra có 5 đại úy 5 đại úy trẻ được bổ nhiệm làm trưởng công an xã, phường.

Trên TP.Đà Lạt (hiện nay), những cán bộ được bổ nhiệm làm trưởng công an các phường gồm: Thượng tá Hồ Hải Dương (P.Xuân Hương - Đà Lạt), trung tá Đàm Văn Khánh (P.Cam Ly - Đà Lạt), đại úy Lê Ngô Hồng Vũ (P. Lâm Viên- Đà Lạt), thượng tá Phạm Đăng Tuấn (P Xuân Trường- Đà Lạt), trung tá Nguyễn Xuân Giang (P.Lang Biang – Đà Lạt).

Tại TP.Bảo Lộc (hiện nay) có các trưởng công an các phường: Thiếu tá Phạm Thành Giang (P.1 Bảo Lộc), thượng tá Lê Văn Nam (P.2 Bảo Lộc), thượng tá Lưu Tiến Thành (P.3 Bảo Lộc), thượng tá Đinh Sỹ Đức (P.B'Lao)…

Trong số 45 trưởng công an xã phường, đặc khu ở Bình Thuận được phân công, đa số là sĩ quan cấp tá (có 2 trưởng Công an xã Phan Sơn và xã Sông Lũy mang hàm đại úy).

Trong đó có nhiều trưởng, phó phòng chuyên môn Công an tỉnh Bình Thuận về làm trưởng công an xã, phường, như thượng tá Lê Ngọc Mến, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh được bố trí làm Trưởng công an xã Hàm Thuận; thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng phòng Công tác chính trị làm Trưởng công an P.Bình Thuận; thượng tá Lê Minh Hoàng, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận làm Trưởng công an P.Mũi Né; thượng tá Phan Hồ Bắc, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm Trưởng công an P.La Gi; thiếu tá Nguyễn Phúc Thùy, Phó trưởng phòng Tham mưu được bố trí làm Trưởng công an đặc khu Phú Quý.