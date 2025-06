Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Định

Dự buổi thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Bình Thuận có ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận nhiệm vụ và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, kể từ ngày 15.6.

Đại tá Lê Quang Nhân phát biểu tại buổi công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an ẢNH: NHƯ Ý

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an giao quyền phụ trách Công an Bình Thuận cho đại tá Trần Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu tại buổi thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ công an, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh, chúc mừng đại tá Lê Quang Nhân; đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của đại tá Lê Quang Nhân trong thời gian công tác tại Bình Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh phát biểu chúc mừng đại tá Lê Quang Nhân nhận nhiệm vụ mới ẢNH: NHƯ Ý

Phát biểu chia tay để đến Bình Định nhận công tác, đại tá Lê Quang Nhân xúc động, gửi lời cám ơn đến lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới; ông cũng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh, các ban, ngành và đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh và nhân dân Bình Thuận đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chúc mừng đại tá Lê Quang Nhân được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Định ẢNH: NHƯ Ý

Đại tá Lê Quang Nhân (56 tuổi, quê Hà Tĩnh) từng là Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai. Tháng 6.2018, ông được Bộ Công an điều động đến làm Phó giám đốc Công an Bình Thuận. Tháng 4.2020, ông lại được điều động quay trở lại làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đến ngày 20.3.2023, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.