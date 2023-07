Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận: 'Triệt phá các loại tội phạm từ trong trứng nước'

Lễ ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Bình Thuận sáng 14.7 có sự tham dự của đại diện công an 6 tỉnh trong Cụm thi đua số 7 của Bộ Công an. Phía lãnh đạo tỉnh Bình Thuận có sự tham dự của lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua bước đầu đạt được những thành quả nhất định. Tuy nhiên, ông Nhân cho rằng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, dẫn đến sự phức tạp về tình hình an ninh trật tự.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu tại buổi lễ QUẾ HÀ

"Dự báo từ nay đến cuối năm, các loại tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều phương thức và thủ đoạn mới, tinh vi và nguy hiểm hơn. Nổi lên là các loại hình tội phạm có tổ chức, tội phạm lưu động, tội phạm đường phố, tín dụng đen sử dụng hung khí, vũ khí thanh toán lẫn nhau", đại tá Nhân nhận định.

Theo đại tá Lê Quang Nhân, thời gian qua trên địa bàn xuất hiện một số vụ việc có biểu hiện hoạt động băng nhóm, liên quan đến hành vi lấn chiếm đất công, đất dự án... Các loại tội phạm này đã thực hiện hành vi côn đồ, uy hiếp người dân, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản của người dân. Tuy nhiên, công tác đấu tranh, ngăn chặn xử lý của lực lượng công an chưa triệt để, kịp thời và thiếu hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đề nghị Công an tỉnh phải chủ động trấn áp các loại tội phạm, không để xảy ra tình huống bất ngờ, phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự QUẾ HÀ

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy Bình Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu toàn bộ lực lượng thuộc công an tỉnh làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, triển khai toàn bộ lực lượng ra quân trấn áp các loại tội phạm từ nay tới ngày 15.9.

Đặc biệt, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu phải chủ động tuyên chiến với các loại tội phạm có tổ chức, các băng nhóm lấn chiếm đất đai, cho vay lãi nặng, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy và các loại tội phạm khác.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận bắn phát súng hiệu lệnh cho toàn lực lượng ra quân trấn áp tội phạm QUẾ HÀ

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng, cho rằng quá trình phát triển kinh tế, xã hội luôn nảy sinh những diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, tội phạm trên không gian mạng và tội phạm có liên quan đến lấn chiếm đất công, đất đã giao cho các dự án.

"Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện thêm các loại hình tội phạm mới, đặt ra cho lực lượng công an những nhiệm vụ ngày càng nặng nề và khó khăn hơn, đòi hỏi lực lượng công an phải chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện chính xác và có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời từ sớm, từ xa", ông Đoàn Anh Dũng nói.

Lực lượng Cảnh sát cơ động sẵn sàng chiến đấu QUẾ HÀ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng yêu cầu lực lượng công an tỉnh, công an các địa phương phải làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, không được để xảy ra các điểm nóng.

Công an toàn tỉnh Bình Thuận ra quân trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn Q.H

"Phải kiên quyết đấu tranh làm rõ, tiến tới triệt xóa các yếu tố làm phát sinh tội phạm. Công tác đấu tranh phải thường xuyên, liên tục, kiên trì, tạo hiệu ứng lan tỏa, hình thành các phong trào phòng chống tội phạm từ cơ sở, để mỗi người dân là đôi mắt, cánh tay nối dài giúp lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ được giao", Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng nhấn mạnh.

Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát giữ vững an toàn giao thông, góp phần triệt phá các loại tội phạm đường phố QUẾ HÀ

Ngay sau chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã nổ phát súng ra lệnh cho toàn lực lượng công an tỉnh ra quân trấn áp các loại tội phạm đợt cao điểm từ nay đến ngày 15.9.