Công an Bình Thuận: 'Tranh chấp ở dự án Sea King không xuất phát từ băng nhóm'

Ngày 5.7, trả lời PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, việc tranh chấp đất đai với chủ dự án Sea King (xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết - do Công ty TNHH Đ.T.Q làm chủ đầu tư) gây mất an ninh trật tự, có nguy cơ trở thành điểm nóng .

Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an TP.Phan Thiết phối hợp chính quyền địa phương can thiệp, làm rõ nguyên nhân, giải quyết kịp thời các bức xúc của người dân và doanh nghiệp.

Hàng rào do chủ dự án dựng lên trên đất người dân đang tranh chấp H.L

Theo hồ sơ, Công ty Đ.T.Q được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận đầu tư khu du lịch tại Hố Lở (xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết) từ ngày 27.10.2004 với diện tích khoảng 86 ha. Sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành 2 quyết định giao đất cho Công ty Đ.T.Q thuê (năm 2005).



Tại thời điểm giao đất vẫn còn một số hộ dân sử dụng đất hợp pháp nhưng chưa được chủ đầu tư thỏa thuận đền bù. Đến ngày 25.7.2022, qua nhiều lần thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, khu đất này trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp. Hiện Công Đ.T.Q đã thực hiện nghĩa vụ tài chính là nộp tiền thuê 80% diện tích đất (của 86 ha).

Tuy nhiên, sau 18 năm được chấp thuận chủ trương với nhiều lần thay đổi chứng nhận đầu tư thì dự án vẫn "bất động". Trong khi đó, khu vực này là "đất vàng" ở TP.Phan Thiết có giá trị rất cao. Người dân và chủ đầu tư không có "tiếng nói chung" trong giải quyết tranh chấp khiến vụ tranh chấp đất tại dự án này bị kéo dài và phức tạp.

Người dân phá dỡ hàng rào do cho rằng chủ dự án rào lên đất của họ H.L

Về thông tin người nhà của trùm giang hồ Thảo "lụi" (bị can Nguyễn Văn Thảo, vừa bị công an khởi tố, bắt giam - PV) có liên quan đến các tranh chấp đất với chủ dự án, trả lời PV Thanh Niên vào ngày 5.7, đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định, việc tranh chấp đất đai giữa gia đình Thảo "lụi" và các hộ dân có đất chưa được thỏa thuận với chủ dự án là có. Tuy nhiên, vụ việc chưa xảy ra xô xát gì và cũng không xuất phát từ băng nhóm trong việc này.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an TP.Phan Thiết xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự, đồng thời phối hợp với chính quyền giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Chòi tôn của người dân dựng tại khu đất có tranh chấp với chủ đầu tư dự án C.T.V

Thảo 'lụi' bị bắt về tội gì? Lúc 16 giờ 45 ngày 5.6, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Đinh Kim Lập, các trinh sát của Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bắt giữ Nguyễn Văn Thảo (57 tuổi, trú P.Xuân An, TP.Phan Thiết, biệt danh Thảo "lụi") khi người này đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP.HCM. Ngay trong đêm, công an đã di lý Thảo "lụi" về Bình Thuận để phục vụ điều tra. Thảo "lụi" bị khởi tố bị can, bắt giam để điều tra về tội hủy hoại tài sản liên quan đến việc cầm đầu, chỉ huy các đàn em hủy hoại tài sản của người dân ở P.Phú Hài, TP.Phan Thiết. Ngoài ra, Thảo "lụi" còn bị tố cáo liên quan đến một đường dây mua bán ma túy mà Công an Bình Thuận vừa triệt phá. Ông trùm giang hồ Thảo "lụi" còn bị tố đứng đầu nhóm cho vay lãi nặng có tổ chức hoạt động tại địa phương. Tất cả các vụ việc tố cáo đã được Công an Bình Thuận tiếp nhận và phân loại để xử lý. Cùng với Thảo "lụi", Công an tỉnh Bình Thuận còn bắt giam 5 bị can là đồng phạm của Thảo "lụi" để điều tra. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết điều tra theo thẩm quyền.