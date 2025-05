Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Đinh Kim Lập nghỉ công tác, chờ hưu theo chế độ

Ngày 30.5, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ công an về việc cho đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công an tỉnh, được nghỉ công tác, chờ chế độ hưu theo quy định của ngành.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định của Bộ Công an, tặng hoa cho đại tá Đinh Kim Lập.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Đặng Hồng Sỹ (trái) và đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an Bình Thuận, trao quyết định và tặng hoa cho đại tá Đinh Kim Lập nghỉ công tác chờ hưu ẢNH: NHƯ Ý

Đại tá Lê Quang Nhân đã gửi lời chúc sức khỏe đến đại tá Đinh Kim Lập và gia đình; mong muốn đại tá Lập tiếp tục quan tâm theo dõi, thường xuyên giữ mối quan hệ với Công an tỉnh. Với 39 năm công tác trong ngành, đại tá Lập sẽ giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm quý báu của bản thân cho cán bộ chiến sĩ hiện đang công tác; tích cực đóng góp ý kiến, hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nơi cư trú.

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, đại tá Đinh Kim Lập cho biết, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và sự đồng hành giúp đỡ của chiến sĩ, đồng đội nên bản thân ông đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời hứa tiếp tục phát huy truyền thống người chiến sĩ Công an nhân dân, đóng góp vào phong trào an ninh Tổ quốc ở địa phương.